फर्जी ऑफर, ऑनलाइन चैट और ठगी का जाल... iPhone का झांसा देकर यूं लगाते थे लाखों का चूना

दिल्ली पुलिस ने सस्ते में आईफोन देने का झांसा देकर लोगों को लूटने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम अमन है, जो कि हरियाणा के हिसार का रहने वाला है. वो सोशल मीडिया पर नकली iPhone बेचने का ऑफर देकर लोगों को ठगता था. आरोपी ने फर्जी चैट, झूठे पेमेंट लिंक और नकली अकाउंट के जरिए अब तक 8 से 9 लाख रुपए की ठगी की है. उसके साथियों की तलाश की जा रही है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली अकाउंट बनाकर कम कीमत पर iPhone बेचने का लालच देता था. लोग उसके पेज पर जाकर सस्ती डील देखकर तुरंत जुड़ जाते और फिर वही जाल बनता जिससे कोई निकल नहीं पाता. एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने टैक्स और शिपिंग के नाम पर झूठे वादे किए और 29 UPI ट्रांजैक्शन के जरिए 65,782 रुपए हड़प लिए.
पैसे मिलते ही आरोपी ने संपर्क तोड़ दिया और जवाब देना बंद कर दिया. इसके बाद पीड़ित ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रांजैक्शन की मदद से नेटवर्क ट्रैक किया. पुलिस की जांच में एक मोबाइल नंबर हिसार में रजिस्टर्ड मिला. उसी नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस अमन तक पहुंच गई. इसके बाद शनिवार की देर रात में छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, तीन डेबिट कार्ड और कई डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं. पूछताछ में अमन ने अपना जुर्म कबूल किया. उसने बताया कि वो और उसके साथी नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को फेक चैट्स, एडिटेड फोटो और फर्जी UPI लिंक भेजते थे. यही उनके ठगी के हथियार थे. अमन सिर्फ 12वीं तक पढ़ा हुआ है. उसने स्थानीय साइबर अपराधियों से ठगी की तकनीक सीखी थी.
पैसे मिलते ही वे उसे कई बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते थे, ताकि पुलिस उनको ट्रैक न कर पाए. पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि अमन और उसके गैंग ने कुल 8 से 9 लाख रुपए की ठगी की है. अमन के बाकी साथी शाकिर, आमिर खान, गोडू, जगदीश और गुलशन फरार हैं. पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है. पुलिस को शक है कि ठगी का दायरा बड़ा हो सकता है. इसकी जांच की जा रही है.