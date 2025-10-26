scorecardresearch
 

Feedback

फर्जी ऑफर, ऑनलाइन चैट और ठगी का जाल... iPhone का झांसा देकर यूं लगाते थे लाखों का चूना

सोशल मीडिया पर चलने वाली सस्ती iPhone डील्स की असलियत सामने आ गई. दिल्ली पुलिस ने उस 19 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जो ऑनलाइन लोगों को झूठे वादों में फंसा कर हजारों रुपए लूट रहा था. उसकी गिरफ्तारी हरियाणा के हिसार से हुई है.

Advertisement
X
दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के हिसार से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. (Photo: Representational)
दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के हिसार से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. (Photo: Representational)

दिल्ली पुलिस ने सस्ते में आईफोन देने का झांसा देकर लोगों को लूटने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम अमन है, जो कि हरियाणा के हिसार का रहने वाला है. वो सोशल मीडिया पर नकली iPhone बेचने का ऑफर देकर लोगों को ठगता था. आरोपी ने फर्जी चैट, झूठे पेमेंट लिंक और नकली अकाउंट के जरिए अब तक 8 से 9 लाख रुपए की ठगी की है. उसके साथियों की तलाश की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली अकाउंट बनाकर कम कीमत पर iPhone बेचने का लालच देता था. लोग उसके पेज पर जाकर सस्ती डील देखकर तुरंत जुड़ जाते और फिर वही जाल बनता जिससे कोई निकल नहीं पाता. एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने टैक्स और शिपिंग के नाम पर झूठे वादे किए और 29 UPI ट्रांजैक्शन के जरिए 65,782 रुपए हड़प लिए. 

पैसे मिलते ही आरोपी ने संपर्क तोड़ दिया और जवाब देना बंद कर दिया. इसके बाद पीड़ित ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रांजैक्शन की मदद से नेटवर्क ट्रैक किया. पुलिस की जांच में एक मोबाइल नंबर हिसार में रजिस्टर्ड मिला. उसी नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस अमन तक पहुंच गई. इसके बाद शनिवार की देर रात में छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Acid attack on a student in the capital, allegedly set by someone known to her.
DU की छात्रा पर एसिड अटैक, आरोपियों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम 
Acid attack on a DU student, the attacker is someone known!
दिल्ली: DU की छात्रा पर एसिड अटैक, दोनों हाथ झुलसे 
Cyber Fraud Case in Delhi
सौतेले भाई से जलन और पिता से नाराजगी... भरोसे का कत्ल कर शातिर बेटे ने घर से लूट लिए 26 लाख 
ग्रेटर कैलाश में स्कूल के बाहर फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग, दिल्ली पुलिस ने ऐसे बचाई छात्र की जान 
दिल्ली में एनकाउंटर के दौरान बदमाशों को लगी गोली. (PhotoL Screengrab)
दिल्ली के महरौली और नांगलोई में एनकाउंटर, चार बदमाशों को लगी गोली 
Advertisement

आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, तीन डेबिट कार्ड और कई डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं. पूछताछ में अमन ने अपना जुर्म कबूल किया. उसने बताया कि वो और उसके साथी नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को फेक चैट्स, एडिटेड फोटो और फर्जी UPI लिंक भेजते थे. यही उनके ठगी के हथियार थे. अमन सिर्फ 12वीं तक पढ़ा हुआ है. उसने स्थानीय साइबर अपराधियों से ठगी की तकनीक सीखी थी. 

पैसे मिलते ही वे उसे कई बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते थे, ताकि पुलिस उनको ट्रैक न कर पाए. पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि अमन और उसके गैंग ने कुल 8 से 9 लाख रुपए की ठगी की है. अमन के बाकी साथी शाकिर, आमिर खान, गोडू, जगदीश और गुलशन फरार हैं. पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है. पुलिस को शक है कि ठगी का दायरा बड़ा हो सकता है. इसकी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Advertisement