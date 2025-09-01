scorecardresearch
 

Feedback

विदेश में नौकरी का झांसा, 'डिजिटल गुलामी' का जाल... सूरत पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर रैकेट का किया पर्दाफाश

Cyber Slavery Racket: गुजरात के सूरत में साइबर अपराध की दुनिया का सबसे काला सच सामने आया है. यहां बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाया जाता था. वहां उनको चीन के साइबर ठगों के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता था.

Advertisement
X
गुजरात के सूरत में 'डिजिटल गुलामी गिरोह' का भंडाफोड़. (Photo: Representational)
गुजरात के सूरत में 'डिजिटल गुलामी गिरोह' का भंडाफोड़. (Photo: Representational)

दुनिया में आज जहां लोग फिशिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ठगी, क्रिप्टो स्कैम, मैट्रिमोनियल फ्रॉड, ओटीपी हैकिंग और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर अपराधों से लड़ना सीख ही रहे हैं, वहीं अब एक और नया खतरा तेजी से सामने आ गया है. इसे 'डिजिटल गुलामी' कहा जा रहा है. डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत में पकड़ा गया यह गिरोह बेरोजगार युवाओं को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर गुलाम बना लेता था. 

उनकी जाल में फंसे लोगों को पहले विजिटर वीजा पर पहले थाईलैंड बुलाया जाता, फिर गुपचुप तरीके से नदी पार कराकर म्यांमार में धकेल दिया जाता था. शुरू में भरोसा दिलाया जाता कि काम आसान होगा. कॉलिंग जॉब या कंप्यूटर पर डेटा एंट्री का काम करना होगा. लेकिन असली हकीकत सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाते थे. क्योंकि उन पर दबाव बनाकर जबरन साइबर ठगी के काम में धकेल जाता था.

गुजरात पुलिस की कार्रवाई में इस गैंग का मास्टरमाइंड नीरव चौधरी (24) दबोचा गया है. उसके साथ प्रीत कमानी (21) और आशीष राणा (37) भी सलाखों के पीछे हैं. नीरव उत्तराखंड का रहने वाला है और कॉलेज छोड़ चुका है. 2023 में वह पहली बार म्यांमार गया था, जहां वो एक चीनी फर्म में काम करने लगा. वहां उसने सीखा कि कैसे नकली फेसबुक अकाउंट बनाकर अमीर लोगों से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

व्हाट्सऐप पर लिंक भेजा था आरोपी.(Photo: Representational)
फर्जी निवेश योजना में मैनेजर से 1.40 करोड़ रुपये हड़पे, नागपुर में साइबर ठगी का बड़ा खेल 
Ahmedabad digital arrest case fraud with Senior citizen doctor
अहमदाबाद में डॉक्टर को किया डिजिटल अरेस्ट, 12 दिनों में 8 करोड़ की ठगी 
Cyber Crime
फेक एप, ट्रैफिक चालान और 1.58 लाख की ठगी... पुर्तगाल से जुड़े इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश 
Amethi police trapped in trap of cyber hackers (Photo: Representational)
साइबर हैकर्स के जाल में फंसी यूपी पुलिस, शादी का कार्ड खोलते ही पुलिसकर्मियों के खाते से उड़े पैसे 
Cryptocurrency Investment Scam in Delhi
क्रिप्टो में निवेश, मोटे मुनाफे का लालच और करोड़ों की ठगी... दिल्ली में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़! 
Advertisement

वहीं से उसके गुनाह की राह शुरू हुई. भारत लौटने के बाद नीरव चौधरी ने तस्करी का धंधा संभाल लिया. पुलिस के मुताबिक अब तक वह 52 युवाओं को म्यांमार भेज चुका है. इनमें सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका और इथियोपिया के युवक भी शामिल थे. सौदे का रेट भी तय था. हर इंसान पर नीरव चौधरी को लगभग 3 लाख रुपए और उसके साथियों को 40 से 50 हजार रुपए कमीशन मिलते थे. 

सरकारी आंकड़े इस खतरे की गंभीरता को और पुख्ता करते हैं. गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले आप्रवासन ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2022 से मई 2024 तक 73138 भारतीय विजिटर वीजा पर कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम गए. हैरानी की बात है कि इनमें से 29466 लोग अब तक वापस नहीं लौटे. इनमें आधे से ज्यादा 20 से 39 साल के युवा और करीब 90 फीसदी पुरुष थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement