चारमीनार में विदेशी पर्यटक का उत्पीड़न, वायरल वीडियो की जांच में जुटी हैदराबाद पुलिस

हैदराबाद शहर की ऐतिहासिक चारमीनार के पास एक विदेशी महिला पर्यटक के उत्पीड़न का मामला सामने आया है. जिसका खुलासा एक पुराने वीडियो के वायरल होने से हुआ. उस वीडियो में एक मौखिक रूप से विदेशी महिला को परेशान कर रहा है. अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है.

हैदराबाद शहर की पुलिस ने सोमवार को पीटीआई से कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि वीडियो लगभग तीन साल पुराना है.

वीडियो में, एक समूह का एक सदस्य पास से गुज़र रही महिला को गालियां देता हुआ दिखाई दे रहा है. फिर पर्यटक के साथ एक आदमी समूह के पास आता है और चेतावनी देता है, 'श्रीमान, आपको अपनी बातों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बातें सुन सकते हैं. सावधान रहें.'

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह तीन साल पुराना वीडियो है, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. उन्होंने कहा, 'हम आईटी सेल के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करेंगे.'

इस संबंध में अभी तक कोई विशेष शिकायत दर्ज नहीं की गई है और न ही कोई मामला दर्ज किया गया है. नेटिज़न्स ने पुलिस से इस कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मामला चारमीनार एसएचओ के संज्ञान में लाया गया है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है.'



