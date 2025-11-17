scorecardresearch
 

Feedback

बहू से अवैध संबंध, बेटे की बेरहमी से हत्या... बिजनौर में पिता की खौफनाक साजिश का खुलासा

बिजनौर में एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. 60 वर्षीय शख्स ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपने उसको बहू के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया. इसके बाद उसके शव को ऐसे ठिकाने लगाया, जिससे की उसकी करतूत सामने न आ सके. लेकिन पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया.

Advertisement
X
यूपी के बिजनौर में रिश्तों को तार-तार करने वाली खौफनाक घटना सामने आई है. (Photo: X/@bijnorpolice)
यूपी के बिजनौर में रिश्तों को तार-तार करने वाली खौफनाक घटना सामने आई है. (Photo: X/@bijnorpolice)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने रिश्तों की हर परिभाषा को तार-तार कर दिया. जिले के नांगल थाना क्षेत्र के तिसोत्रा गांव में सुभाष तोमर (60) को अपने ही बेटे सौरभ (30) की हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने खौफनाक सच आया, जिसने केस का रुख बदल दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सर्किल ऑफिसर (नगीना) नितेश प्रताप सिंह के मुताबिक, 14 नवंबर को आरोपी सुभाष ने नांगल थाने में अपने बेटे सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. उसने बताया कि उसका बेटा कहीं निकला था और वापस नहीं लौटा. लेकिन अगले ही दिन कहानी अचानक मोड़ ले लेती है. सुभाष पुलिस को सूचना देता है कि सौरभ का शव गांव के पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला है. उसका दावा था कि बेटे की मौत किसी जंगली जानवर के हमले में हुई है.

पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज देती है. इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को झटका लगता है, क्योंकि उसमें मौत की वजह धारदार हथियार से हुए हमला बताया गया था. इसके बाद पुलिस सुभाष को हिरासत में ले लेती है. उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है. कुछ ही घंटों में सुभाष टूट जाता है, जिसके बाद सच सामने आ जाता है, जो पूरे मामले को हैवानियत की श्रेणी में खड़ा कर देता है.

Advertisement

सीओ के अनुसार, सुभाष ने अपना गुनाह कुबूल करते हुए खुलासा किया कि उसका अपनी बहू के साथ अवैध संबंध था. सौरभ को इसका पहले ही पता चल चुका था, जिसकी वजह से घर में कई बार झगड़े होते थे. इससे तंग आकर और बेटे से पीछा छुड़ाने के लिए सुभाष ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली. 12 नवंबर को जब सौरभ खेतों की तरफ गया, सुभाष भी पीछे-पीछे पहुंच गया. वहीं खेत में बेटे पर कुदाल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. 

उसका वार इतना तेज और घातक था कि सौरभ मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस वारदात के बाद सुभाष ने पूरे प्रकरण को जंगली जानवर का हमला दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं पाया. पुलिस ने सुभाष को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल कुदाल और एक देसी पिस्तौल भी बरामद किया. पुलिस पता लगा रही है कि पिस्तौल कहां से आई और क्या इसका इस्तेमाल पहले भी किसी अवैध गतिविधि में हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement