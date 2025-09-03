scorecardresearch
 

शीना बोरा हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट... कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी की बेटी के इस बयान ने बदली केस की दिशा

Sheena Bora Murder Case: शीना बोरा हत्याकांड में मंगलवार को गवाही देने आईं इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि ने सबको चौंका दिया. उन्होंने सीबीआई के आरोपपत्र को ही खारिज कर दिया. इसके साथ दावा किया कि उनके नाम पर दर्ज बयान पूरी तरह जाली और मनगढ़ंत है.

इंद्राणी मुखर्जी की बेटी ने सीबीआई पर लगाए सनसनीखेज आरोप. (Photo: ITG)
देश के चर्चित मामलों में से एक शीना बोरा मर्डर केस में मंगलवार को बड़ा ट्विस्ट सामने आया. इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी ने अदालत में गवाही देते हुए सीबीआई के आरोपपत्र पर ही सवाल उठा दिए. विशेष सीबीआई जज जे पी दारेकर की अदालत में उन्होंने साफ कहा कि जांच एजेंसी ने उनके नाम पर जो बयान दर्ज दिखाए हैं, वे पूरी तरह जाली और मनगढ़ंत हैं.

विधि मुखर्जी ने दावा किया कि उनसे कई कोरे कागजों और ईमेल की कॉपियों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए थे. उन्हें बाद में उनके बयान के रूप में पेश किया गया. उन्होंने अदालत में कहा कि यदि उनके नाम से झूठा बयान आरोपपत्र में डाला गया है, तो इससे साफ है कि किसी को झूठा फंसाने की साजिश है. इस पूरे खेल में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल और राबिन की भूमिका संदिग्ध है.

इसके साथ ही विधि ने उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी को झूठा फंसाने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने चौंकाने वाले आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मां की गिरफ्तारी के बाद उनके करोड़ों रुपए के पुश्तैनी गहने और बैंक में रखी 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चोरी कर ली गई. यह सब राहुल और राबिन मुखर्जी ने किया. उनके नाम पर नया बैंक लॉकर तक खोला गया.

यह भी दावा किया गया कि राहुल और राबिन की आर्थिक स्थिति खराब थी. वे अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसों के मोहताज थे. यही वजह थी कि उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी को झूठा फंसाने की साजिश रची, ताकि चोरी किए गए पैसे और गहनों पर कोई सवाल न उठे. विधि ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि शीना बोरा खुद को इंद्राणी की बहन के रूप में पेश करती थी. दोनों बेहद करीब थीं. 

उन दोनों के बीच हालात तब बिगड़े जब राहुल और शीना के बीच रिश्ता खुलकर सामने आया. परिवार को उसके ड्रग्स लेने की जानकारी मिली. गवाह ने कहा कि उन्होंने शीना बोरा को आखिरी बार साल 2011 में गोवा में एक शादी में देखा था. हालांकि साल 2013 तक दोनों के बीच ईमेल के जरिए संपर्क बना रहा. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अप्रैल 2012 में इंद्राणी ने शीना की हत्या की थी.

इसमें उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने साथ दिया था. तीनों ने मिलकर शीना के शव को रायगढ़ के जंगल में जला दिया. यह राज 2015 में तब खुला जब श्यामवर राय ने एक अन्य केस में गिरफ्तारी के बाद हत्या का राज खोला. लेकिन मंगलवार को विधि मुखर्जी की गवाही ने पूरे केस की दिशा बदल दी. उन्होंने साफ कहा कि उनकी मां के खिलाफ पेश किया गया बयान जाली है.

