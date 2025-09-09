scorecardresearch
 

Feedback

रेणुकास्वामी मर्डर केस: कोर्ट में कन्नड़ एक्टर दर्शन का चौंकाने वाला बयान, जज से बोले- मुझे जहर दे दीजिए!

Renukaswamy Murder: कर्नाटक के हाई प्रोफाइल रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी कन्नड़ स्टार दर्शन जेल की नारकीय जिंदगी से टूट चुके हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होकर उन्होंने हाथों पर फंगस और कपड़ों से बदबू की बात कही. उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब जिंदा नहीं रहना चाहते, उन्हें जहर दे दिया जाए.

Advertisement
X
कर्नाटक के चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में दर्शन जेल में हैं. (File Photo: ITG)
कर्नाटक के चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में दर्शन जेल में हैं. (File Photo: ITG)

कर्नाटक का रेणुकास्वामी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार आरोपी नंबर-1 कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन ने अदालत में जज के सामने ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा कि वो जेल में किसी भी हाल में नहीं रहना चाहते. यहां उनकी स्थिति बहुत खराब है. दर्शन ने जज से कहा, "ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मुझे जहर दे दीजिए. मैं अब ऐसे जीवित नहीं रह सकता."

एक्टर दर्शन मंगलवार को मासिक सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 64वें सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट (सीसीएच) में पेश हुए. उन्होंने अपनी हालत बताते हुए कहा कि उनके हाथों में फंगस हो चुका है. उनके कपड़ों से बदबू आ रही है. जेल में ऐसी स्थिति है कि वहां धूप तक नहीं मिलती. चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है. उनकी बातें सुनकर अदालत में मौजूद हर कोई हैरान रह गया. 

जज ने तुरंत साफ किया कि ऐसा संभव ही नहीं है और अदालत किसी भी हाल में ऐसी मांग को मंजूर नहीं कर सकती. इसी दौरान जज ने अन्य आरोपियों के मामलों पर भी सुनवाई की है. आरोपी संख्या 13 और 14 की डिस्चार्ज याचिकाओं पर विचार हुआ और मामले में आरोप तय करने की तारीख 19 सितंबर निर्धारित की गई. वहीं, दर्शन की उस याचिका पर सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

Darshan receives a setback from the Supreme Court; bail revoked in the Renuka Swamy murder case.
कन्नड़ एक्टर दर्शन को झटका, SC ने रेणुका स्वामी मर्डर केस में जमानत रद्द की 
The Supreme Court reprimanded the Karnataka High Court over the bail of actor Darshan
कत्ल के आरोपी एक्टर दर्शन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, कहा- ऐसे गंभीर मामलों में बेल गलत 
4 important cases will be heard in the Supreme Court on Thursday
SIR की प्रक्रिया, आवारा कुत्तों का मामला... सुप्रीम कोर्ट में इन 4 बड़े मामलों पर सुनवाई  
Kannada Actor Darshan Case
फैन के कत्ल का आरोप, जेल और 6 महीने में जमानत... अचानक सुर्खियों में क्यों आए कन्नड़ स्टार दर्शन 
Incident: Superstar Darshan Granted Bail, SC Raises Questions
वारदात: सुपरस्टार दर्शन को बेल पर SC हैरान! लगाई फटकार 
Advertisement

darshan

दर्शन ने की जेल में बिस्तर और गद्दे की मांग

इस याचिका में एक्टर दर्शन ने बल्लारी जेल स्थानांतरण से बचने और बेहतर सुविधाओं जैसे बिस्तर और गद्दे की मांग की है. इससे पहले दिसंबर 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर को जमानत दे दी थी, लेकिन गवाहों से छेड़छाड़ की आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को उनकी जमानत रद्द कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनको देल में खास सुविधा नहीं मिलनी चाहिए.

रेणुकास्वामी के अपहरण-हत्या का आरोप

इसके बाद पुलिस ने दर्शन को दोबारा गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया. वहां वो न्यायिक हिरासत में हैं. उनको चित्रदुर्ग निवासी 33 वर्षीय रेणुकास्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में जून 2024 में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक, रेणुकास्वामी ने दर्शन की करीबी सहयोगी पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे. इसी वजह से दर्शन के इशारे पर उनका अपहरण कर लिया गया था. 

पुलिस ने किया था पूरी साजिश का खुलासा

इसके बाद बेंगलुरु के एक शेड में रेणुकास्वामी को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया. उनकी मौत होने के बाद में उनका शव नाले फेंक दिया गया. पुलिस ने जब इस केस की जांच शुरू कर की तो भाड़े के हत्यारोपियों ने थाने में सरेंडर करके अपना गुनाह कुबूल कर लिया, ताकि इसमें दर्शन और उनकी महिला मित्र पवित्रा गौड़ा का नाम आने से बच जाए, लेकिन पुलिस ने इस पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement