सिर काटा, फुटबॉल की तरह लुढ़काया और उठाकर डस्टबिन में फेंका... फिर आराम से निकल गया कातिल, दहला देगी भारतीय के कत्ल की ये कहानी

डलास के एक मोटल में भारतीय नागरिक चंद्रा नागमल्लैया की पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई. वॉशिंग मशीन के विवाद से शुरू हुई बहस ने खौफनाक वारदात का रूप ले लिया. पढ़ें दिल दहला देने वाली पूरी कहानी.

इस वारदात ने अमेरिका में भारतीय की सुरक्षा पर फिर सवाल उठाया है (फोटो-ITG)
Indian Man Murdered in Dallas: अमेरिका में डलास के एक इलाके में बुधवार को एक भारतीय शख्स के साथ जो कुछ हुआ, उस देखकर हर भारतीय का खून खोल रहा है. वहां जिस बेरहमी और दरिंदगी के साथ एक बेगुनाह भारतवासी का कत्ल किया गया, उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एक मामूली वॉशिंग मशीन के विवाद ने ऐसा भयावह मोड़ लिया कि देखते ही देखते कातिल ने उस शख्स का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया. वो भी उसकी पत्नी और बेटे के सामने. कातिल यहीं नहीं थमा, उसने कटे हुए सिर को लात मारकर जमीन पर लुढ़काया और फिर उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक आया. ये वारदात जितनी खौफनाक है, उतनी ही दर्दनाक भी. 

यूं आए दिन अमेरिका में भारतीयों के साथ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं. लेकिन इस बार अमेरिका के डलास में मौत का जो नंगा नाच देखने को मिला, उसने सबके होश उड़ा दिए. बुधवार को एक मोटल में 50 वर्षीय भारतीय नागरिक चंद्रा नागमल्लैया की उनकी पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई. मामूली वॉशिंग मशीन विवाद ने ऐसा हिंसक रूप लिया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा.

घटना डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल की है, जहां नागमल्लैया और आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज कर्मचारी थे. पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच टूटी मशीन को लेकर बहस हुई थी. इसी बहस ने कुछ ही मिनटों में अमेरिका की सबसे खौफनाक खूनी वारदात का रूप ले लिया. और नतीजा ये हुआ कि खून से सना कातिल आराम से सड़क पर टहलता रहा.

फॉक्स 4 न्यूज़ के मुताबिक जो गिरफ्तारी हलफनामा पुलिस के पास है, उसमे वारदात की पूरी कहानी दर्ज है. जिसके अनुसार, नागमल्लैया ने आरोपी और उसकी महिला सहकर्मी को टूटी मशीन इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी. इसी बात से आरोपी कोबोस-मार्टिनेज आगबबूला हो गया. वजह ये भी थी कि नागमल्लैया ने सीधे महिला से बात करने के बजाय आरोपी से उसकी बात का अनुवाद करने को कहा था.

मौका-ए-वारदात के आस-पास लगे सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुस्से में आरोपी कोबोस-मार्टिनेज कमरे से बाहर निकला और अपने पास पहले से मौजूद धारदार हथियार निकाल लिया. नागमल्लैया जान बचाने के लिए चीखते हुए पार्किंग की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आरोपी ने उनका पीछा किया और फिर उन पर बार-बार हमला किया, जब तक वो नीचे नहीं गिर गए.

इस दौरान नागमल्लैया की पत्नी और बेटा उस वक्त मोटल के मुख्य कार्यालय में मौजूद थे. जैसे ही उन्होंने शोर सुना, वे बाहर भागे, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया और नागमल्लैया पर हमला जारी रखा. पत्नी की चीखें इलाके में गूंजती रहीं. लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया. कातिल की दरिंदगी जारी रही. ये खूनी खेल एक पार्किंग एरिया में चल रहा था.

इसी कत्ल की वारदात का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया. जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी कोबोस-मार्टिनेज ने नागमल्लैया का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया. फिर वो उसके कटे हुए सिर को फुटबॉल की तरह लात मारकर लुढ़का रहा है. फिर वो उस सिर के पास जाकर उसे उठाता है और खून से लथपथ हालत में सिर उठाकर कूड़ेदान में फेंक आता है. 

इस मामले में पुलिस को मिली गवाही में कहा गया है कि कोबोस-मार्टिनेज ने पार्किंग में सिर को लात भी मारी और फिर उसे कूड़ेदान में डाल दिया. एक चश्मदीद ने बताया कि पीड़ित जान बचाने के लिए मोटल ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपने परिवार को आगाह कर सकें. एक गवाह के मुताबिक, 'उनकी पत्नी चिल्ला रही थी, रो रही थी. मैंने उसे वापस जाने को कहा क्योंकि पता नहीं था कि आरोपी उस पर भी हमला करेगा या नहीं.'

हमले के बाद आरोपी खून से सना हथियार लेकर बाहर निकला. डलास फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी उसका पीछा करते रहे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कातिल योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया. 

जांच में पता चला कि आरोपी क्यूबाई नागरिक है. उसे पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूर्व अमेरिकी प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया था. क्योंकि क्यूबा उसके आपराधिक इतिहास के चलते उसे स्वीकार करने से मना कर चुका था. लेकिन अब उस पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है.

भारत की प्रतिक्रिया
ह्यूस्टन में मौजूद भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और पुष्टि की है कि अधिकारी उनके परिवार के संपर्क में हैं और सहायता प्रदान कर रहे हैं.

वाणिज्य दूतावास ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिक श्री चंद्र नागमल्लैया की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है. उनकी डलास, टेक्सास स्थित उनके कार्यस्थल पर निर्मम हत्या कर दी गई. हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं. आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है. हम इस मामले पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं.' 

