Corona New Variant in India: भारत के 10 राज्यों में मिले नए कोरोना वैरिएंट के 69 केस, इजरायल के वैज्ञानिक ने चेताया

Corona New Variant in India: कोरोना वायरस (Coronavirus) करीब ढाई साल बाद भी दुनिया का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है. अब इजरायल के एक वैज्ञानिक ने चिकित्सा बिरादरी और महामारी पर्यवेक्षकों में घबराहट पैदा कर दी है. इजरायल के वैज्ञानिक डॉक्टर शाय फ्लीशोन (Shay Fleishon) ने दावा किया है कि भारत के 10 राज्यों में कोरोनावायरस का सब-वैरिएंट BA.2.75 मिला है.

डॉक्टर Shay Fleishon इजरायल के शीबा मेडिकल सेंटर में मौजूद सेंटर वायरोलॉजी लैब में कार्यरत हैं. उन्होंने लिखा है कि BA.2.75 के 2 जुलाई तक 85 सीक्वेंस अपलोड किये गए हैं. इनमें से ज्यादा भारत (10 राज्य) से हैं. बाकी सात अन्य देशों से हैं. फिलहाल ट्रांसमिशन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

