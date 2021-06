लद्दाख में JCB में बैठ नदी पार कर रहे कोविड वॉरियर्स, ट्विटर पर लोगों ने किया जज्बे को सलाम

कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मियों ने सबसे आगे रहकर लड़ाई की है. पिछले करीब डेढ़ साल से देश के हर हिस्से में स्वास्थ्यकर्मी अपने काम में लगे हुए हैं, कई बार उनके साथ बदतमीजी की खबरें भी आईं लेकिन वो अपने मिशन में डटे रहे. अब इसी बीच लद्दाख से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने ट्विटर पर धमाल मचा दिया है.



लद्दाख में डॉक्टरों का एक ग्रुप जेसीबी में बैठकर नदी को पार कर रहा है, क्योंकि लद्दाख के ग्रामीण इलाके में जाने का कोई और रास्ता नहीं था. ऐसे में पीपीई किट पहने हुए डॉक्टर्स जेसीबी में बैठकर ही चल पड़े.



लद्दाख के सांसद सेरिंग नामग्याल ने ट्विटर पर इस तस्वीर को साझा किया है, जिसमें चार हेल्थवर्कर्स जेसीबी के आगे के हिस्से में बैठे हुए हैं.

Salute to our #CovidWarriors.



A team of #Covid warriors crossing river to render their services in rural Ladakh.



Stay Home, Stay Safe, Stay Healthy and Cooperate the Covid Warriors. pic.twitter.com/cAgYjGGkxQ