35 साल के IAS सुधाकर शिंदे की कोरोना से मौत, त्रिपुरा के CM ने जताया दुख

2015 बैच के IAS अधिकारी सुधाकर शिंदे की कोरोना से मौत हो गई है. कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद 35 वर्षीय सुधाकर शिंदे को पहले नांदेड़ से औरंगाबाद के अस्पताल ले जाया गया और यहां तबीयत बिगड़ने के बाद पुणे लाया जा रहा था, लेकिन पुणे पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया. वह त्रिपुरा कैडर के IAS अधिकारी थे.

पुणे के रूबी अस्पताल के डॉ संजय पठारे ने कहा कि यहां भर्ती किए जाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी. वे कोरोना पॉजिटिव थे. नांदेड़ में शिंदे के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तबीयत खराब होने पर उन्हें पुणे लाया गया था. सुधाकर शिंदे त्रिपुरा से 15 दिनों की छुट्टी पर महाराष्ट्र में अपने गृह नगर आए थे. त्रिपुरा में तैनात शिंदे नांदेड़ के रहने वाले थे.

We are shocked by the untimely demise of Sh Sudhakar Shinde, #IAS(Tripura:2015) due to #COVID__19.

He did exemplary work in Prison reforms.

Our condolences to his family members.

