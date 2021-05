CoWin को लेकर सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है, जिस पर चिंता जता रहे हैं एक्सपर्ट

वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने कोविन पोर्टल में कुछ बदलाव किए हैं. सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API को थर्ड पार्टी एप्स के लिए ओपन कर दिया है. इससे सरकार को उम्मीद है कि डेटा का उपयोग कर थर्ड पार्टी एप्स आम लोगों की मदद कर सकेंगे. इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अगर कोविन के एपीआई को पब्लिक किया जाता है, तो इससे उसका दुरुपयोग होने का खतरा भी है. हालांकि, कोविन चीफ डॉ. आरएस शर्मा का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल करना नामुमकिन है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी मांगता है.

कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि एपीआई डाटा को पब्लिक कर देने भर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए नहीं किया जा सकता है. बल्कि इसका इस्तेमाल सेल्फ-रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) के साथ किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए भी तकनीक और संसाधनों की जरूरत होगी, ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सके. लेकिन ये कठिन टास्क है.

एपीआई क्या है?

जिस तरह इंसानों को बात करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म या भाषा की जरूरत होती है, उसी तरह मशीन या प्रोग्राम एपीआई के जरिए एक-दूसरे से बात करते हैं. एपीआई को अक्सर डेवलपर्स के लिए पब्लिक किया जाता है, ताकि प्रोग्राम को और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके. कोविन के मामले में एपीआई को 28 अप्रैल से पब्लिक कर दिया गया है.

Today, we have opened Co-Win APIs for vacancies search and downloading certificates of vaccinations for third party applications. API specs can be found at https://t.co/2t0Ac8Ftmi.