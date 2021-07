Coronavirus in Delhi: दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 45 केस, इस साल एक दिन में सबसे कम आंकड़ा

राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों (Coronavirus Cases in Delhi) में लगातार कमी आ रही है. सोमवार को बीते 24 घंटे में यहां 45 नए केस आए हैं. इस साल ये पहली बार हुआ है जब एक दिन में इतने कम नए केस (New Covid Cases) सामने आए हैं. वहीं, पिछले 24 घंटे में 3 नई मौतें (New Covid Deaths) भी हुई हैं.

दिल्ली सरकार (Delhi Government) के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, 24 घंटे में 45 नए केस आए हैं, जो इस साल एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों का सबसे छोटा आंकड़ा है. राजधानी में अब तक कोरोना के 14,35,128 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 14,09,417 ठीक हो चुके हैं और 25,018 मरीजों की मौत हो चुकी है. राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 526 हो गई है.

अभी भी दिल्ली में एक्टिव केस (Active Cases) की संख्या 693 है. एक्टिव कोरोना मरीजों की दर पहली बार घटकर 0.04% आई है. वहीं, रिकवरी रेट लगातार चौथे दिन भी 98.2% रहा. जबकि, डेथ रेट 1.74% है.

दिल्ली में अब तक 2.23 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 55,019 सैम्पल की जांच की गई. इनमें से 43,661 RTPCR और 11,358 एंटीजन टेस्ट थे.