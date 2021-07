PM मोदी बोले- यूरोप में केस बढ़ना हमारे लिए चेतावनी, तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं

कोरोना वायरस संकट (Corona Crisis) को लेकर आज (शुक्रवार) फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. पीएम के साथ इस मीटिंग में तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल हुए. पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर बढ़ना चिंता का विषय है, हम तीसरी लहर (Third Wave) के मुहाने पर खड़े हैं ऐसे में सतर्कता बरतनी होगी.

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों ने इस संकट के वक्त में एक-दूसरे से सीखने का प्रयास किया है. हम इस वक्त ऐसे मोड़ पर हैं, जहां तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है. कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते के करीब 80 फीसदी केस इन्हीं 6 राज्यों (आज मीटिंग में शामिल) से हैं. पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल में बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं, ये सब दूसरी लहर के पहले वाले लक्षण हैं. हमें एक बार फिर टेस्ट, ट्रैक और टीका के रणनीति पर आगे बढ़ना होगा.

यूरोप में केस बढ़ना चिंता का विषय...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां वैक्सीनेशन काफी अहम है. टेस्टिंग में सबसे अधिक RT-PCR तकनीक पर ज़ोर देना चाहिए. सभी राज्यों में आईसीयू बेड्स, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए फंड दिया जा रहा है. केंद्र ने 23 हजार करोड़ का फंड दिया है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी. पिछले दो हफ्तों में यूरोप के देशों में कोरोना बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी केस बढ़ रहे हैं. ये हमारे लिए चेतावनी है. पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगने से रोकना होगा.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi interacts with Chief Ministers of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, Maharashtra, Kerala via video conferencing to discuss the #COVID19 related situation in these states pic.twitter.com/XlwYco6bTW