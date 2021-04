कोरोना की रफ्तार ने बिगाड़े हालात, क्या आ गया नेशनल लॉकडाउन का वक्त? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

देश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ने लगा है. इस बीच एक चर्चा फिर गरम हो गई है, क्या एक बार फिर हालात नेशनल लॉकडाउन के होने लगे हैं. क्योंकि कई राज्य अपने यहां संपूर्ण या मिनी लॉकडाउन पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन कोरोना के हालात संभल नहीं रहे हैं. ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक बार जानिए...

PHFI बेंगलुरु के प्रोफेसर गिरिधिर बाबू का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि नेशनल लॉकडाउन कोई रास्ता है, क्योंकि हम इस वायरस के फैलने के तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं. हमें समझना होगा कि एपिसेंटर्स क्या हैं. जैसे कर्नाटक में बेंगलुरु है, ऐसे में पूरे राज्य पर लॉकडाउन लगाना सही नहीं होगा.



प्रो. गिरिधर ने कहा कि हम कंटेनमेंट जोन में सफल नहीं हो पाए हैं, लॉकडाउन शहर या जिला स्तर पर ठीक है. हमें नंबर घटाने पर जोर देना चाहिए, ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो. लॉकडाउन से सिर्फ स्पीड कम होगी, लेकिन कंटेनमेंट मदद करेगा.

#CoronavirusCrisis | Lockdown will become the only available option if we could not act on time, says Dr Giridhara R Babu (@epigiri). Dr Vishal Rao says vaccination is the only mantra to save lives. #NewsToday pic.twitter.com/l5uRDTrccL