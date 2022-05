WHO की रिपोर्ट पर ICMR का सवाल- आज Corona पॉजिटिव हुए और 6 महीने बाद मौत, तो क्या इसे भी...

Who Report On Covid Deaths In India: कोरोना मौतों पर WHO की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं. अब ICMR के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि WHO ने जो मॉडल इस्तेमाल किया है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है.

WHO की कोरोना रिपोर्ट पर बवाल (सांकेतिक फोटो)