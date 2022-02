UP Election: 10 फरवरी को मतदान, वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

How to Check Name in Voter List: यूपी में पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को होगी. इस चरण में राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा. राज्य में कुल सात चरण में चुनाव होंगे. मतों को गिनती 10 मार्च को होगी.

