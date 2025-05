Bank Holiday In May: छुट्टी से शुरुआत... पूरे महीने में कुल 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, देख लें लिस्ट

मई महीने (May 2025) की शुरुआत हो चुकी है और अगर इस महीने आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से निकलें, कहीं ऐसा न हो कि आप ब्रांच में पहुंचे और वहां ताला लटका हुआ नजर आए. केंद्रीय बैंक की लिस्ट के मुताबिक, मई महीने में कुल 12 दिन बैंकों में छुट्टियां (Bank Holidays In May) रहेंगी, यानी कोई भी काम नहीं होगा. इनमें दूसरे व चौथे शनिवार के साथ ही रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कब-कब और क्यों-क्यों बैंक क्लोज रहेंगे?

मई महीने में ये प्रमुख छुट्टियां

इस महीने देश के बैंकों में घोषित हॉलिडेज की लिस्ट पर नजर डालें, May की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हुई है. जी हां आज 1 मई 2025 को लेबर-डे और महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बैंकों अवकाश है, तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती के मौकों पर बैंकों में छुट्टियां रहेंगी. कुल 12 Bank Holidays में छह दिन रविवार का साप्ताहिक और दूसरे व चौथे शनिवार के अवकाश घोषित हैं.

इन तारीखों पर बैंक बंद

तारीख कारण शहर/राज्य 1 मई लेबर-डे/महाराष्ट्र दिवस मुंबई, बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इंफाल, कोच्चि, कोलकाता, नागपुर, पणजी, पटना, तिरुवनंतपुरम 4 मई रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी जगह 9 मई रवींद्रनाथ टैगोर जयंती कोलकाता में बैंक बंद 10 मई दूसरा शनिवार सभी जगह 11 मई रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी जगह 12 मई बुद्ध पूर्णिमा अगरतला, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, देहरादून, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर 16 मई राज्य दिवस गंगटोक 18 मई रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी जगह 24 मई चौथा शनिवार सभी जगह 25 मई रविवार साप्ताहिक अवकाश सभी जगह 26 मई काजी नजरुल इस्लाम जयंती अगरतला 29 मई महाराणा प्रताप जयंती शिमला

ऑनलाइन चेक करें बैंक हॉलिडे लिस्ट

अगर आप बैंक के लिए घर से निकलें तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक हॉलिडे लिस्ट को देखकर ही निकलें. केंद्रीय बैंक हर महीने में पड़ने वाले बैंक हॉलिडे और उनके कारणों के साथ ही जिन शहरों में ये छुट्टियां रहने वाली हैं, उनकी पूरी सूची अपनी वेबासाइट पर अपलोड कर देती है. इसे आप (https://rbi.org.in/Scripts/HolidayMatrixDisplay.aspx) लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं.

बैंक बंद होने पर ऐसे निपटाएं काम

बैंकों में लगातार छुट्टी होने के कारण ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कैश विड्रॉल के लिए बैंक हॉलिडे वाले दिन आप एटीएम (ATM) का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. गौरतलब है कि Net Banking की सुविधा 24X7 चालू रहती है.