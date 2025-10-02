scorecardresearch
 

TATA की सबसे बड़ी कंपनी में 'छंटनी', 2 साल तक का Package देकर निकाले जाएंगे कर्मचारी!

TCS layoffs: उन कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है, जिनकी भूमिका कंपनी की मौजूदा मांगों से मेल नहीं खाती. भविष्य में भी जिन कर्मचारियों की कौशल (skillsets) कंपनी की जरुरतों से मेल नहीं खाती, उनपर भी यह छंटनी प्रस्तावित है.

TCS में बड़े पैमाने पर छंटनी की खबर. (Image: Ayushi Srivastava/India Today Digital)
TCS में बड़े पैमाने पर छंटनी की खबर. (Image: Ayushi Srivastava/India Today Digital)

देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) में बड़ी छंटनी होने वाली है. यह टाटा ग्रुप की भी सबसे बड़ी कंपनी है. दरअसल, कंपनी बदलाव के दौर से गुजर रही है, आईटी सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी ग्राहकों की बदलती मांग, स्वचालन (Automation) और खुद को एक्टिव बनाने की दिशा में अपने कर्मचारियों का पुनर्गठन कर रही है. 

बता दें, जुलाई-2025 में खबर आई थी, कि TCS अगले साल अपने करीब 2 फीसदी कर्मचारियों, यानी लगभग 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने उन कर्मचारियों को दो साल के वेतन तक का सर्वेंस पैकेज दे रही है, जिनके कौशल अब कंपनी की जरुरतों के अनुरूप नहीं हैं. यानी जो लोग कर्मचारी बदलाव के बाद कंपनी के लिए उपयोगी नहीं होंगे, उन्हें  6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का सर्वेंस पैकेज (severance package) देकर कंपनी से बाहर किया जा सकता है. 

कौन-कौन प्रभावित हो सकते हैं?
कुल मिलाकर उन कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है, जिनकी भूमिका कंपनी की मौजूदा मांगों से मेल नहीं खाती. भविष्य में भी जिन कर्मचारियों की कौशल (skillsets) कंपनी की जरुरतों से मेल नहीं खाती, उनपर भी यह छंटनी प्रस्तावित है. मिड-लेवल और सीनियर स्तर के कर्मचारी इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं.

किसे कितना पैसा मिलेगा?

सबसे पहले, प्रभावित कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस पे (Notice Pay) दिया जाएगा. इसके बाद उन्हें एक अतिरिक्त सर्वेंस पे मिलेगा. इस सर्वेंस रकम की अवधि उनकी सेवा अवधि (Tenure) और स्थिति पर निर्भर करेगी, यह 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है. 

जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 15 वर्ष से अधिक है, उन्हें सबसे बड़ा पैकेज मिलने की संभावना है. 'बेंच' कर्मचारियों के लिए प्रस्‍तावित पैकेज केवल 3 महीने नोटिस पे तक सीमित हो सकता है. Bench यानी जो कर्मचारी आठ महीने से अधिक समय से किसी परियोजना (Project) से न जुड़े हों. हालांकि अगर बेंच में 10–15 वर्ष तक सेवा दी हो, तो उन्हें लगभग 1.5 वर्ष की सर्वेंस मिल सकती है.

स्किल ट्रेनिंग देने की भी तैयारी 

छंटनी के अलावा TCS यह भी प्रस्तावित कर रहा है कि कुछ कर्मचारियों को अर्ली रिटायरमेंट (Early Retirement) का विकल्प दिया जाए. उन्हें नई नौकरी खोजने या स्किल बदलने में मदद की जाएगी, जिसे Outplacement Services कहा जा रहा है. 'TCS Cares' नामक प्रोग्राम के तहत उन्हें Mental Health Programs की सुविधा दी जाएगी.

TCS के सीईओ K Krithivasan ने पहले ही इस पुर्नसंरचना को 'बहुत कठिन निर्णयों में से एक' बताया था. हालांकि, इस खबर को लेकर अगर Aajtak.in के पास TCS से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, तो समाचार को अपडेट किया जाएगा.

