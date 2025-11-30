Gold-Silver Rate: सोना-चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव, जानिए अब कितना है 20, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट

सोना और चांदी का भाव (Gold-Silver Rates) इस साल जहां तूफानी तेजी से बढ़े हैं, तो कुछ दिनों तक इनमें तगड़ी गिरावट भी देखने को मिली है. बीते सप्ताह की अगर बात करें, तो दोनों ही कीमती धातुओं की कीमत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जहां एक ओर चांदी की कीमत ने एक बार फिर सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया लाइफ टाइम हाई छुआ है, तो वहीं सोना भी खूब चमका. आइए जानते हैं हफ्ते भर में आए उतार-चढ़ाव के बाद अब क्या है 20, 22 और 24 कैरेट Gold Rate?

MCX पर इतना Gold Rate

पहले बताते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर हफ्तेभर में सोने की कीमतों (MCX Gold Rate) में आए चेंज के बारे में, तो ये ताबड़तोड़ तेजी से उछली हैं. बीते 21 नवंबर को 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,25,850 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो बीते शुक्रवार 28 नवंबर को 1,29,599 रुपये पर पहुंच गया. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो Gold Price महज पांच कारोबारी दिनों में ही 3,749 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गया है.

घरेलू मार्केट में सोना महंगा

अब बात करें, घरेलू मार्केट में गोल्ड प्राइस के बारे में, तो यहां भी एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है और शादियों के सीजन में डिमांड बढ़ने पर Gold Rate बढ़ गया है. हफ्तेभर का चार्ट देखें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएसन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, बीते 21 नवंबर को 24 Karat Gold Rate 1,23,146 रुपये पर क्लोज हुआ था, जबकि बीते शुक्रवार को इसका बंद भाव 1,26,591 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इसका मतलब ये बीते हफ्ते 3,445 रुपये महंगा हुआ है. अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड प्राइस पर नजर डालें, तो...

गोल्ड क्वालिटी कीमत (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट गोल्ड 1,26,591 रुपये/10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 1,23,550 रुपये/10 ग्राम 20 कैरेट गोल्ड 1,12,670 रुपये/10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड 1,02,540 रुपये/10 ग्राम 14 कैरेट गोल्ड 81,650 रुपये/10 ग्राम

ज्वेलरी शॉप पर Gold Jewellery खरीदते समय ध्यान रखें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स द्वारा अपडेट किए जाने वाले ये रेट्स देशभर में समान रहते हैं, लेकिन आभूषण खरीदने के दौरान इसपर 3 फीसदी का जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी लागू होता है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती है. बता दें Gold Making Charge अलग-अलग हो सकता है.

चांदी रुकने वाली नहीं

सोना के बाद अब चांदी की बात करें, तो बीते दिनों की गिरावट के बाद इसने ऐसे रिकवरी दिखाई है कि रुकती नजर नहीं आ रही है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन Silver Price ने नए ऑल टाइम हाई लेवल 1,75,484 रुपये प्रति किलो को छू लिया. हफ्तेभर में एमसीएक्स पर इसकी कीमतों में आए बदलाव को देखें, तो 21 नवंबर को 1 KG Silver Price 1,57,877 रुपये था और पांच दिन में ये 17,607 रुपये तक महंगी हो गई है. घरेलू मार्केट में देखें, तो इस दौरान 1,51,129 रुपये से 1,64,359 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. यानी 13,230 रुपये महंगी हो गई.

