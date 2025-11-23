scorecardresearch
 

चांदी में ₹8000 की बड़ी गिरावट... सोना 1600 रुपये सस्ता, खरीदने से पहले चेक करें New Rates

Gold-Silver Price Fall: हफ्तेभर में सोना-चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट आई है और घरेलू मार्केट में ज्वेलरी खरीदारों को राहत मिली है. आईबीजेए के मुताबिक, चांदी का दाम इस दौरान 8000 रुपये से ज्यादा फिसला है, तो सोना भी काफी सस्ता मिल रहा है.

सोना-चांदी की कीमतों में हफ्तेभर में बड़ी गिरावट (File Photo: ITGD)
सोना-चांदी की कीमतों में हफ्तेभर में बड़ी गिरावट (File Photo: ITGD)

सोना और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में इस साल जिस तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो पिछले कुछ दिनों में इन कीमती धातुओं के दाम उसी रफ्तार से फिसले भी हैं. बीते महज एक हफ्ते की बात करें, तो चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट (Silver Price Crash) दर्ज की गई है और ये 8000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा गिर गई है. तो वहीं सोने का भाव भी फिसला (Gold Rate Fall) है और 24 कैरेट गोल्ड रेट 1648 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम हो गया है. 

सोना-चांदी के दाम फिसले
सोना और चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह अच्छी-खासी गिरावट (Gold-Silver Rate Fall) देखने को मिली है. MCX की बात करें, तो यहां पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने का भाव अपने हाई 1,32,294 रुपये की तुलना में अभी भी 8009 रुपये कम चल रहा है. बीते शुक्रवार को ये 1,24,195 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं घरेलू मार्केट में सोना हफ्तेभर में ही काफी सस्ता (Gold Cheaper In One Week) हो गया है. 

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स को देखें, तो घरेलू मार्केट में सोने की कीमत (Gold Price) में बीते हफ्ते के पांच कारोबारी दिनों में 1648 रुपये की गिरावट आई है. पिछले 14 नवंबर को 10 Gram 24 Karat Gold 1,24,794 रुपये पर क्लोज हुआ था और बीते शुक्रवार 21 नवंबर की शाम का बंद भाव 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम था. अन्य क्वालिटी के गोल्ड रेट में भी इसी तरह की गिरावट देखने को मिली है. 

क्वालिटी गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट गोल्ड 1,23,146 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड 1,20,190 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 1,09,600 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 99,750 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड 79,430 रुपये/10 ग्राम

यहां बता दें कि आईबीजेए की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले गोल्ड रेट्स देशभर में एक समान होते हैं, लेकिन जब आप सर्राफा दुकान पर ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर 3 फीसदी की दर से जीएसटी के अलावा मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जो अलग-अलग होता है. इसके जुड़ने के बाद इसकी कीमत में इजाफा देखने को मिलता है. 

MCX से घरेलू बाजार तक में चांदी क्रैश 
सोने के बाद बात चांदी की कीमतों में आई गिरावट की करें, तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से लेकर घरेलू बाजार तक में तेजी से फिसली है. MCX पर एक किलो चांदी का वायदा भाव हफ्तेभर पहले 14 नवंबर को 1,56,018 रुपये था, जो बीते शुक्रवार को गिरकर 1,54,052 रुपये रह गया. इस हिसाब से यहां सिल्वर 1966 रुपये सस्ती हुई है. 

घरेलू बाजार में इसके दाम में आए बदलाव को देखें, तो 14 नवंबर को चांदी की कीमत शाम के वक्त 1,59,367 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इसके बाद बीते शुक्रवार 21 नवंबर को जब घरेलू बाजार में कारोबार ओपन हुआ, तो ये गिरकर 1,51,375 रुपये पर खुलने के बाद मार्केट क्लोज होने तक गिरते हुए 1,51,129 रुपये पर आ गई. ऐसे में हफ्तेभर के अंदर Silver Price 8238 रुपये प्रति किलो तक कम हो गया है. 

