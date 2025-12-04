scorecardresearch
 
Silver Price Crash: अचानक ऐसा क्या हुआ? चांदी 4000 रुपये हुई सस्ती, जानिए New Rates

Silver Price Crash: एमसीएक्स पर गुरुवार चांदी की कीमत में तगड़ी गिरावट देखने को मिली और ये देखते ही देखते 2 फीसदी से ज्यादा टूट गई. एक किलो चांदी का भाव 4000 रुपये से ज्यादा कम हो गया. वहीं दूसरी ओर Gold Rate भी फिसला है.

चांदी की कीमत में अचानक आई बड़ी गिरावट
सोना और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बीते कारोबारी दि बुधवार को जहां दोनों कीमती धातुएं तेज रफ्तार से भागीं, तो वहीं गुरुवार को ये अचानक धड़ाम हो गईं. चांदी का दाम को देखते ही देखते क्रैश (Silver Price Crash) हो गया. एमसीएक्स पर चांदी दो फीसदी से ज्यादा या 4000 रुपये से अधिक फिसलकर कारोबार कर रही थी. दूसरी ओर सोना भी भर-भराकर टूटा है और MCX Gold Rate करीब 1000 रुपये घट गया.    

चांदी देखते ही देखते हुई धड़ाम
सबसे पहले बताते हैं चांदी की कीमत में आई इस बड़ी गिरावट (Silver Price Fall) के बारे में, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव अपने पिछले बंद के मुकाबले टूटकर खुला और खबर लिखे जाने तक दोपहर 2.30 बजे पर Silver Price 4,223 रुपये या 2.23% की गिरावट के साथ 1,78,129 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था. 

घरेलू मार्केट में भी Silver क्रैश
न सिर्फ वायदा कारोबार में, बल्कि घरेलू मार्केट में भी चांदी की कीमत में तेज गिरावट दर्ज की गई है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स को देखें, तो बीते कारोबारी दिन बुधवार को चांदी का भाव (Silver Rate) शाम के समय 1,78,190 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था, लेकिन गुरुवार को कारोबार की शुरुआत होने पर ये भारी गिरावट लेकर 1,75,713 रुपये प्रति किलो पर खुली. इस हिसाब से देखें, तो घरेलू मार्केट में प्रति किलो चांदी 2477 रुपये तक सस्ती हो गई है. 

Gold का क्या है हाल? 
चांदी के साथ ही अगर सोने की कीमतों में आई गिरावट (Gold Rate Fall) पर नजर डालें, तो कीमती पीली धातु भी गुरुवार को सस्ती हुई है.एमसीएक्स पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने की कीमत 835 रुपये की गिरावट लेकर 1,29,627 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी. वहीं घरेलू मार्केट में गोल्ड प्राइस को देखें तो आईबीजेए के मुताबिक, 24 कैरेट सोना बुधवार को 1,28,214 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था और गुरुवार को इसका ओपनिंग प्राइस 1,27,755 रुपये रहा यानी गोल्ड झटके में 459 रुपये सस्ता हुआ. 

यहां ध्यान रहे कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले Gold-Silver Rates देशभर में एक समान रहते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीदने पर इसमें 3 फीसदी की जीएसटी (Gold GST) और मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिससे इसकी कीमत में इजाफा हो जाता है. 

इसलिए फिसल रहा सोना-चांदी
सोना-चांदी की कीमत में अचानक आई बड़ी गिरावट के पीछे के कारणों की बात करें, तो बीते कुछ समय में ट्रेडर्स ने जमकर प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट से लेकर घरेलू बाजारों तक में सोना फिसला है. इसके अलावा पिछले कुछ समय में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आए पॉजिटिव अपडेट्स के चलते भी लोन सुरक्षित निवेश ठिकाने की ओर अपने रुख में कमी ला रहे हैं. बहरहाल, शादियों के सीजन में सोना-चांदी सस्ते होने से ग्राहकों ने राहत की सांस ली है. 

