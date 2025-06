Silver Rate: क्या सच हो रही रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी? चांदी तोड़ रही रिकॉर्ड, 1 किलो का अब ये नया रेट

एक ओर जहां सोने की कीमतें (Gold Rate) अप्रैल महीने में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद से टूटी हैं, तो वहीं चांदी अलग ही राह पर चल रही है और लगातार नए हाई पर पहुंचती जा रही है. बीते कारोबारी दिन सोमवार को Silver Rate ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया शिखर छू लिया. जी हां, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी 1,07,171 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई. ऐसे में मशहूर किताब रिच डैड, पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) की वो भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने चांदी को अमीर बनने का जरिया करार दिया था.

MCX पर चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड

चांदी का भाव लगातार बढ़ता (Silver Rate Rise) जा रहा है और ये अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. सोमवार को 4 जुलाई की एक्सपायरी वाली चांदी में 105136 रुपये प्रति किलो के स्तर से कारोबारी शुरू हुआ और ये बढ़ते हुए 1,07,171 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. सिर्फ एक दिन में ही चांदी के भाव में 2035 रुपये प्रति किलो का उछाल आया. हालांकि, मंगलवार को ये शुरुआती कारोबार में मामूली रूप से टूटी नजर जरूर आई. अगर बीते महीनेभर की अवधि में चांदी की कीमतों में (Silver Price) आए बदलाव को देखें, तो बीते 9 मई को इसकी कीमत 96,729 रुपये प्रति किलो थी और जून की शुरुआत में ही ये 1 लाख के पार पहुंच गई. अब हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है.

घरेलू बाजार में भी चमकी चांदी

न केवल MCX, बल्कि घरेलू मार्केट में भी चांदी की चमक में लगातार इजाफा हुआ है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, सोमवार को ये 1,04,610 रुपये पर खुलने के बाद शाम में 1,05,285 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. बीते कुछ दिनों में Silver Rate में खासा बदलाव देखने को मिला है. बीते 3 जून को ये 1,00,460 रुपये प्रति किलो, 4 जून को 1,00,980 रुपये प्रति किलो, 5 जून को 1,04,675 रुपये प्रति किलो और पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 6 जून को 1,04,675 रुपये किलो पर स्थिर थी.



'अमीर बनना है तो चांदी खरीदो...'

Rich Dad Poor Dad के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert T. Kiyosaki) आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट (अब X) से निवेश की सलाह देते रहते हैं और उनकी हर सलाह में सोना, चांदी और बिटकॉइन में निवेश सबसे ऊपर रहता है. करीब दो साल पहले की गई एक पोस्ट में उन्होंने Silver को अमीर बनने का जरिया बताते हुए इसमें निवेश की सलाह दी थी. तो हाल ही में उन्होंने एक ओर पोस्ट किया था जिसमें आसमान पर पहुंची चांदी की कीमत में इस साल के अंत तक दोगुना उछाल आने की उम्मीद उन्होंने जाहिर की थी.

WORDS of a LOSER:



“I would have…I could have…I should have.”



For years I have been recommending buying gold, silver, Bitcoin.



Silver hit $35 an ounce. I believe silver is the best bargain today. I believe silver will 2X…possibly $70 this year.



Please do not be a loser…