औंधे मुंह गिर चुका है ये शेयर, अब ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो, भागने वाला है!

अगर आप ज्वेलरी रिटेल कंपनी के शेयर खरीदने का मन बना रहे हैं तो फिर Senco Gold Ltd. पर दांव लगा सकते हैं. क्योंकि ये शेयर साल 2025 में ही करीब 42 फीसदी गिर चुका है.

दरअसल, Antique Stock Broking नामक ब्रोकरेज ने इस कंपनी को Buy रेटिंग जारी रखी है और टारगेट प्राइस ₹569 तय किया है. ब्रोकरेज का कहना है कि इस साल अब तक (YTD) ये शेयर लगभग 41.94 % गिर चुका है. हालांकि गुरुवार को भी शेयर बड़ी गिरावट देखी जा रही है. Senco Gold का शेयर करीब साढ़े 4 फीसदी टूटकर 323.90 रुपये तक पहुंच गया है.

ब्रोकरेज को क्यों कंपनी पर भरोसा?

ब्रोकरेज के अनुसार, Senco की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के दौरान आय में सालाना आधार पर 6.5% बढ़ोतरी हो सकती है, बावजूद चुनौतियों के जैसे की उच्च आधार प्रभाव, श्राद्ध सीजन की कम बिक्री, पूर्वी भारत में भारी बारिश और बाढ़ जैसी परिस्थितियां.

इसके अलावा सोने की कीमतों में जबर्दस्त उछाल देखा गया है, दूसरी तिमाही के दौरान सोने की औसत कीमत बढ़कर ₹1,16,500 रही, जबकि Q1 में यह ₹1,00,800 थी, और एक वर्ष पहले इसी तिमाही में यह ₹75,300 थी.

ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि कंपनी की डायमंड ज्वेलरी की बिक्री ने मजबूत प्रदर्शन किया है. दूसरी तिमाही में मूल्य बढ़ोतरी 12% रही. कंपनी ने बताया कि इस वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में कंपनी ने 17 नए स्टोर खोले, और वर्ष के अंत तक कुल 20 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है.

देश में कुल 180 स्टोर्स

साथ ही ब्रोकरेज ने FY26 के लिए 18-20% की राजस्व बढ़ोतरी का रुझान जताया है. इस बीच, कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.38% है.

वर्तमान में Senco Gold के पास लगभग 180 से अधिक रिटेल स्टोर्स हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्वी भारत में स्थित हैं. कंपनी अपने फ्रेंचाइज़ी मॉडल से भी तेजी से विस्तार कर रही है और हर साल 15–20 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य रखती है.

Senco Gold Ltd. कोलकाता स्थित एक प्रमुख ज्वेलरी रिटेल कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1938 में हुई थी. यह कंपनी मुख्य रूप से सोने, हीरे और प्लेटिनम आभूषणों के डिजाइन, निर्माण और बिक्री में कार्यरत है. भारत के साथ-साथ इसकी उपस्थिति नेपाल, बांग्लादेश और मध्य-पूर्व के बाजारों में भी है.

