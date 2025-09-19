Kaynes Technology Share: अचानक चिप बनाने वाली कंपनी के CEO ने दिया इस्तीफा, शेयर फिसला... 

सेमीकंडक्टर सेक्टर (Semiconductor Stocks) से जुड़ी कंपनी कायन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड (Kaynes Technology India Limited) के शेयर में शुक्रवार को अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली.

दरअसल, कंपनी के CEO राजेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है. हालांकि वो 31 अक्टूबर 2025 तक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे. राजेश शर्मा ने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताया है. इस बीच कंपनी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में CEO के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, कंपनी इसपर काम कर रही है.

CEO ने इस्तीफे में क्या कहा?

राजेश शर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि कंपनी में करीब चार साल के कार्यकाल के दौरान IPO के सफल समापन, विनिर्माण क्षमता का विस्तार, घरेलू और वैश्विक अधिग्रहण (Acquisition) एवं राजस्व वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण पड़ावों का सामना हुआ. Kaynes Technology India Limited का मार्केट कैप फिलहाल ₹46,000 करोड़ के आसपास है.

CEO के इस्तीफे की खबर से Kaynes Technology के शेयर अचानक 4.78% तक टूट गए, और भाव ₹6,882 पर आ गए. हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी हुई और शेयर करीब 1.50 फीसदी गिरकर कारोबार कर रहा है. पिछले एक महीने में Kaynes Technology के शेयर ने करीब 14 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि 6 महीने में दमदार 56 फीसदी रिटर्न मिला है.

कंपनी क्या करती है?

Kaynes Technology सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में तेजी से कदम बढ़ा रही है. गुजरात के सानंद में कंपनी का चिप प्लांट है. इसमें चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्किंग होगी. यह पहल भारत सरकार के Semiconductor Mission के अंतर्गत है.

Kaynes Technology एक एंड-टू-एंड IoT-सक्षम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माणकर्ता है. कंपनी कई क्षेत्रों में सेवाए देती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, औद्योगिक, एयरोस्पेस एवं रक्षा, मेडिकल और आईटी/IoT.

- यह कंपनी कार और गाड़ियों में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सॉल्यूशंस बनाती है.

- फैक्ट्रियों और मशीनों के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंट्रोल सिस्टम तैयार करती है.

- हवाई जहाज, रक्षा उपकरण और मिलिट्री सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तकनीक बनाती है.

- अस्पतालों और मेडिकल मशीनों (जैसे स्कैनिंग मशीन, मॉनिटरिंग डिवाइस) में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स तैयार करती है.

इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत भोपाल में भी एक यूनिट लगाने की घोषणा की गई है. बता दें, Kaynes Technology अब पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और AI-आधारित स्पेस सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

