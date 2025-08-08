आ गया SBI का रिजल्ट, बैंक को हुआ तगड़ा मुनाफा... NPA में भी सुधार

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं. दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1 FY26) में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 12.48% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो Rs19,160 करोड़ तक पहुंच गया.

मुनाफे में यह बढ़ोतरी मजबूत ऑपरेटिंग इनकम और बेहतर एसेट क्वालिटी के दम पर हुई, हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में मामूली 0.13% की गिरावट दर्ज की गई. जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 15.49% बढ़कर Rs 30,544 करोड़ हो गया. बैंक की ग्रॉस NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) में थोड़ा सुधार देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर के 1.82% से बढ़कर 1.83% हो गया है. वहीं नेट NPA स्थिर होकर 0.47% पर बना रहा है.

हर मोर्चे पर बैंक के रिजल्ट बेहतर

रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 1.14% और रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 19.70% रहा. नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पूरे बैंक के लिए 2.90% और घरेलू संचालन के लिए 3.02% रहा. बैंक में डिपॉजिट की बात करें तो सालाना आधार पर जमा (Deposits) में 11.66% की बढ़ोतरी हुई, जबकि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट (CASA) जमा 8.05% बढ़ा. CASA अनुपात 30 जून 2025 तक 39.36% रहा.

SBI के कुल अग्रिम (Advances) 11.61% बढ़कर Rs 42.5 लाख करोड़ हो गए. इसमें घरेलू अग्रिम 11.06% और विदेशी अग्रिम 14.81% बढ़े. SME लेंडिंग में 19.10% की सबसे तेज वृद्धि देखी गई, इसके बाद कृषि (12.67%), रिटेल पर्सनल लोन (12.56%), और कॉरपोरेट अग्रिम (5.70%) रहे.

NPA में धीरे-धीरे सुधार

यही नहीं, बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया, जहां ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) अनुपात 38 बेसिस पॉइंट्स (bps) कम होकर 1.83% और नेट NPA अनुपात 10 bps कम होकर 0.47% रहा. प्रोविजन कवरेज रेशियो (PCR) 74.49% और AUCA सहित 91.71% रहा. स्लिपेज 0.75% तक कम हुआ, और क्रेडिट कॉस्ट 0.47% पर नियंत्रित रहा. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 14.63% रहा, जो बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है.

बैंक डिजिटल विस्तार भी जारी है, जिसमें Q1 FY26 में 66% नए सेविंग्स अकाउंट SBI के YONO प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुले. कुल ट्रांजैक्शंस में वैकल्पिक चैनलों (Alternate Channels) का हिस्सा 98.2% से बढ़कर 98.6% हो गया.

इस बीच, SBI के शेयर 8 अगस्त 2025 को 0.33% गिरकर Rs 802.25 पर बंद हुए. SBI के शेयर ने पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है. एक साल पहले बैंक के शेयर 800 रुपये के आसपास ही कारोबार कर रहा था.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)



