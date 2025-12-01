Rule Change: SBI ने बंद कर दी ये सर्विस... LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से देश में लागू हुए ये बड़े बदलाव

साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत भी कई बड़े बदलावों (Rule Change From 1st December) के साथ हुई है. इनका असर एलपीजी यूजर्स और बैंकिंग सर्विस से लेकर रेलवे और हवाई जहाज का सफर करने वाले यात्रियों तक पर पड़ने वाला है. जहां एक ओर 1 दिसंबर 2025 से ऑयल मार्केट कंपनियों ने राहत और झटका दोनों दिए हैं, तो वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपनी एक सर्विस को क्लोज (SBI mCASH) कर दिया है. दिसंबर का महीना कुछ खास कामों के लिए खास है, क्योंकि इनकी डेडलाइन इसी महीने खत्म होने वाली हैं.

और पढ़ें

आज से SBI ने बंद की mCASH सर्विस

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी 1 दिसंबर से कुछ बदलाव लागू किए हैं और इसके तहत अपनी एमकैश सर्विस को बंद (SBI mCASH Service Close) कर दिया है. इस सर्विस का यूज करने वाले एसबीआई ग्राहक mCASH लिंक के जरिए पेमेंट का दावा नहीं कर पाएंगे. बैंक की ओर से भी अपने ग्राहकों को इस संबंध में सूचना देते हुए सलाह दी गई है कि वे UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे सुरक्षित विकल्पों का उपयोग करें. बता दें कि SBI mCash स्टेट बैंक की इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस थी, जिससे बिना अकाउंट नंबर और IFSC डाले सिर्फ मोबाइल नंबर पर पैसे भेजे जा सकते थे.

LPG Cylinder हुआ सस्ता

दिसंबर महीने की पहली तारीख को एलपीजी ग्राहकों को राहत मिली है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इसकी कीमतों में कटौती की है, जो 1 दिसंबर (1st December LPG Price Cut) से लागू हो गई हैं. हालांकि, इस बार भी 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं. दिल्ली और कोलकाता में ये 10 रुपये, जबकि चेन्नई और मुंबई में इसकी कीमत में 11 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी आई है.

Advertisement

हवाई सफर हो सकता है महंगा

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां न सिर्फ LPG Cylinder Price Update करती हैं, बल्कि हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम (ATF Price) में भी संशोधन करके नए रेट्स जारी करती हैं. यहां कंपनियों ने झटका दिया है और एटीएफ की कीमत बढ़ गई है.

1 दिसंबर 2025 से लागू किए गए नए रेट्स देखें, तो दिल्ली में ये 94,543.02 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर 99,676.77 रुपये, मुंबई में 88,444.87 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर 93,281.04 रुपये, चेन्नई में पहले के 98,089.68 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर अब 1,03,301.80 रुपये, जबकि कोलकाता में 97,549.18 रुपये प्रति किलोलीटर की जगह 1,02,371.02 रुपये का हो गया है. बता दें कि एटीएफ की कीमतों में इजाफा हवाई यात्रा के खर्च में इजाफा कर सकता है.

दिसंबर में बैंकों में बंपर Holiday

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम दिसंबर में है, तो फिर RBI Bank Holiday लिस्ट देखकर ही घर से निकलें, कहीं ऐसा न हो आप ब्रांच में पहुचें और वहीं ताला लटका मिले. दरअसल, December 2025 में कुल 17 दिन बैंकों में काम-काज नहीं होगा. इनमें छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही रविवार के साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं. आप आरबीआई की वेबसाइट पर अपडेटेड हॉलिडे लिस्ट चेक कर सकते हैं.

Advertisement

इन जरूरी कामों की डेडलाइन खत्म!

यहां बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन बीते 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नंबवर निर्धारित की गई थी, जो निकल गई है. इसके तहत सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से कोई एक विकल्‍प चुन सकता था. इसके अलावा Pension को जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए भी लास्ट डेट 30 नंवबर थी, जो निकल चुकी है. हालांकि, इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने से संबंधिक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई हैं.

---- समाप्त ----