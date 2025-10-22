सत्य नडेला को मिला 'AI' का तोहफा, कंपनी ने झटके में बढ़ा दी इतनी मोटी सैलरी... 

माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला (Satya Nadella) की सैलरी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. नडेला को साल 2025 में करीब 96.5 मिलियन डॉलर (करीब 846 करोड़ रुपये) का कुल वेतन पैकेज मिला है. कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए नडेला को यह इनाम दिया है.

दरअसल, हाल के दिनों में माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है. सत्‍य नडेला की सैलरी में सालाना आधार पर 22% की बढ़ोतरी हुई है. हाल के दिनों में कंपनी के शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

846 करोड़ रुपये सैलरी

कंपनी के दस्तावेजों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में नडेला की कुल कमाई 96.5 मिलियन डॉलर (लगभग 846 करोड़ रुपये) हो गई है, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है. इसमें से लगभग 90% हिस्सा शेयरों के रूप में दिया गया है.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी के नए प्रॉक्सी फाइलिंग में बताया है कि नडेला की सैलरी पिछले वित्त वर्ष के दौरान 79.1 मिलियन डॉलर (करीब 694 करोड़ रुपये) थी, जिसमें करीब अब 22 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा रही है.

माइक्रोसॉफ्ट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, नडेला का बेसिक वेतन 2.5 मिलियन डॉलर है, जबकि बाकी लगभग 90 फीसदी हिस्सा शेयरों (Stock Awards) और इंसेंटिव के रूप में दिया गया है.

AI की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट को दिलाई पहचान

कंपनी ने कहा कि सत्य नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने 'जनरेशनल टेक्नोलॉजी शिफ्ट' यानी नई पीढ़ी की तकनीक में अपनी पहचान बनाई है और AI की दुनिया में कंपनी तेजी से उभरकर सामने आई है. OpenAI में निवेश और Copilot जैसी एआई सेवाओं की शुरुआत ने कंपनी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है.

बता दें, सत्य नडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं. उनके कार्यकाल में कंपनी का मार्केट कैप 300 अरब डॉलर से बढ़कर अब करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है. यानी शेयरधारकों को लगभग 1500% रिटर्न मिला है.

अमेरिका की बड़ी कंपनियों में औसतन सीईओ का सालाना वेतन करीब 17 मिलियन डॉलर होता है, यानी नडेला का वेतन उससे करीब छह गुना ज्यादा है.

हालांकि, इतनी बड़ी रकम ने एक बार फिर सीईओ और आम कर्मचारियों के बीच बढ़ती असमानता पर बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ और आम कर्मचारी के वेतन का अंतर करीब 480 गुना है. लेकिन कंपनी के मुताबिक, यह इनाम नडेला की उस नेतृत्व क्षमता के लिए है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को AI की दुनिया में सबसे आगे पहुंचाया.

