scorecardresearch
 

सत्य नडेला को मिला 'AI' का तोहफा, कंपनी ने झटके में बढ़ा दी इतनी मोटी सैलरी... 

Satya Nadella Salary: माइक्रोसॉफ्ट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, नडेला का बेसिक वेतन 2.5 मिलियन डॉलर है, जबकि बाकी लगभग 90 फीसदी हिस्सा शेयरों (Stock Awards) और इंसेंटिव के रूप में दिया गया है.

Advertisement
X
सत्य नडेला की सैलरी में जोरदार उछाल. (Photo: Reuters)
सत्य नडेला की सैलरी में जोरदार उछाल. (Photo: Reuters)

माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला (Satya Nadella) की सैलरी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. नडेला को साल 2025 में करीब 96.5 मिलियन डॉलर (करीब 846 करोड़ रुपये) का कुल वेतन पैकेज मिला है. कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए नडेला को यह इनाम दिया है. 

दरअसल, हाल के दिनों में माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है. सत्‍य नडेला की सैलरी में सालाना आधार पर 22% की बढ़ोतरी हुई है. हाल के दिनों में कंपनी के शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. 

846 करोड़ रुपये सैलरी 

सम्बंधित ख़बरें

Elon Musk
India की खेती में AI का यूज, Elon Musk हुए फैन 
Elon Musk and Satya Nadella
भारत की खेती-बाड़ी में AI हो रहा यूज, सत्य नडेला ने शेयर किया वीडियो 
TIME मैगजीन की AI लिस्ट में शामिल हुए ये भारतीय
TIME की AI लिस्ट में अश्विनी वैष्णव-निलेकणी समेत ये भारतीय शामिल 
सुंदर पिचाई और सत्य नडेला ने दी भारतीय टीम को बधाई.
T20 World Cup भारत ने जीता, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला ने कही ये बात  
Microsoft CEO routine
ऐसे करते हैं सत्य नडेला अपने दिन की शुरूआत 

कंपनी के दस्तावेजों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में नडेला की कुल कमाई 96.5 मिलियन डॉलर (लगभग 846 करोड़ रुपये) हो गई है, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है. इसमें से लगभग 90% हिस्सा शेयरों के रूप में दिया गया है.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी के नए प्रॉक्सी फाइलिंग में बताया है कि नडेला की सैलरी पिछले वित्त वर्ष के दौरान 79.1 मिलियन डॉलर (करीब 694 करोड़ रुपये) थी, जिसमें करीब अब 22 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा रही है. 

माइक्रोसॉफ्ट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, नडेला का बेसिक वेतन 2.5 मिलियन डॉलर है, जबकि बाकी लगभग 90 फीसदी हिस्सा शेयरों (Stock Awards) और इंसेंटिव के रूप में दिया गया है.

Advertisement

AI की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट को दिलाई पहचान

कंपनी ने कहा कि सत्य नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने 'जनरेशनल टेक्नोलॉजी शिफ्ट' यानी नई पीढ़ी की तकनीक में अपनी पहचान बनाई है और AI की दुनिया में कंपनी तेजी से उभरकर सामने आई है. OpenAI में निवेश और Copilot जैसी एआई सेवाओं की शुरुआत ने कंपनी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. 

बता दें, सत्य नडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं. उनके कार्यकाल में कंपनी का मार्केट कैप 300 अरब डॉलर से बढ़कर अब करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है. यानी शेयरधारकों को लगभग 1500% रिटर्न मिला है.

अमेरिका की बड़ी कंपनियों में औसतन सीईओ का सालाना वेतन करीब 17 मिलियन डॉलर होता है, यानी नडेला का वेतन उससे करीब छह गुना ज्यादा है.

हालांकि, इतनी बड़ी रकम ने एक बार फिर सीईओ और आम कर्मचारियों के बीच बढ़ती असमानता पर बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ और आम कर्मचारी के वेतन का अंतर करीब 480 गुना है. लेकिन कंपनी के मुताबिक, यह इनाम नडेला की उस नेतृत्व क्षमता के लिए है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को AI की दुनिया में सबसे आगे पहुंचाया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement