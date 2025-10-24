scorecardresearch
 

Sariya Price Fall: सोना-चांदी ही नहीं, सरिये के भी गिर गए दाम, कोलकाता से जयपुर तक ये भाव

Sariya Rate Fall: हाउस कंस्ट्रक्शन में सरिया का अहम रोल होता है. जहां एक ओर ये आपके सपनों के आशियाने को मजबूती देता है, तो घर बनवाने पर आने वाली लागत में एक बड़ा हिस्सा इसकी खरीद पर खर्च होता है.

Advertisement
X
सरिया की कीमतों में दिल्ली से कोलकाता तक तगड़ी गिरावट (File Photo: ITG)
सरिया की कीमतों में दिल्ली से कोलकाता तक तगड़ी गिरावट (File Photo: ITG)

आज के समय में अपने सपनों का आशियाना तैयार कराना सबसे महंगे सौदों में शामिल है. इसके लिए जमीन खरीदने पर जितना मोटा पैसा खर्च होता है, तो इसपर हाउस कंस्ट्रक्शन में भी तगड़ा पैसा लगता है. ऐसे में अपने घर को बनवाने का प्लान कर रहे लोग अक्सर इंतजार करते हैं कि जरूरी बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम कम हों, तब कंस्ट्रक्शन शुरू कराया जाए. अगर आप भी इसी इंतजार में हैं, तो ये बेहतर मौका है. दरअसल, देशभर में सरिया की कीमतों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो हाउस कंस्ट्रक्शन में होने वाले खर्च में अहम रोल निभाता है. वैसे देशभर में सभी मेट्लस की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है.

घर बनवाने में Sariya पर मोटा खर्च
घर बनवाने में सरिया का बड़ा रोल रहता है. जहां ये आपके सपने के आशियाने को मजबूती देता है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन खर्च में एक बड़ा हिस्सा इस पर लगता है. यही कारण है कि ये महंगे बिल्डिंग मैटेरियल्स में शामिल आइटम है. इसकी कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव सीधे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखने को मिलता है. फिलहाल की बात करें, तो अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही लगातार सस्ता हो रहा है और अब इसमें बड़ी गिरावट आई है. देश के अलग-अलग शहरों में इसका भाव काफी फिसला है. ऐसे में अगर अभी इस जरूरी चीज को खरीद कर रख लेते हैं, तो फिर घर बनवाने पर आने वाली लागत में कमी से आपकी जेब का मोटा पैसा बच सकता है.

कहां कितना घटा सरिया का भाव

सम्बंधित ख़बरें

Sariya Rate Fall
सस्ते में बनकर तैयार होगा घर... अचानक गिरे सरिया के दाम, इन बड़े शहरों में सबसे कम 
Sariya-Cement Price Fall
घर बनवाना है? GST कट से सीमेंट हुआ सस्ता, सरिया के दाम भी भर-भराकर गिरे 
House Construction
घर बनवाने जा रहे हैं? सरिया, सीमेंट और ईंट होने जा रहे इतने सस्‍ते... लाखों की होगी बचत! 
iron vs fibre grfp rebre
Fiber vs Iron Sariya: कितना सस्ता और कितना मजबूत? 
Sariya Rate Fall
दि‍ल्‍ली से जयपुर तक... अचानक गिरा सरिया का भाव, इतना हुआ सस्‍ता 
Advertisement
शहर (राज्य) 04 अक्टूबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन) 21 अक्टूबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन)
रायपुर 39,100 रुपये 37,200 रुपये
रायगढ़ 38,600 रुपये 37,800 रुपये
मुज्जफरनगर 41,200 रुपये 39,800 रुपये
भावनगर 44,300 रुपये 43,300 रुपये
दुर्गापुर 38,800 रुपये 37,800 रुपये
कोलकाता 39,300 रुपये   38,300 रुपये
जयपुर 41,600 रुपये 40,300 रुपये
राउरकेला 39,600 रुपये 38,800 रुपये

इसके अलावा अन्य शहरों में सरिया के ताजा रेट के बारे में बात करें, तो दिल्ली में ये 42,300 रुपये से कम होकर 40,700 रुपये, हैदराबाद में 40,500 रुपये से घटकर 39,700 रुपये, चेन्नई में 44,000 रुपये से कम होकर 43,500 रुपये, मुंबई में 43,000 रुपये के बजाय अब 42,200 रुपये, जालना में 43,000 रुपये की जगह 42,300 रुपये का रह गया. 

ऐसे पता करें अपने शहर में भाव 
सरिया की कीमतों में हर रोज बदलाव होता है. आपके शहर में Latest Sariya Price का पता लगाने के लिए आप आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाकर पता कर सकते हैं. इस पर TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement