Sariya Price Fall: सोना-चांदी ही नहीं, सरिये के भी गिर गए दाम, कोलकाता से जयपुर तक ये भाव

आज के समय में अपने सपनों का आशियाना तैयार कराना सबसे महंगे सौदों में शामिल है. इसके लिए जमीन खरीदने पर जितना मोटा पैसा खर्च होता है, तो इसपर हाउस कंस्ट्रक्शन में भी तगड़ा पैसा लगता है. ऐसे में अपने घर को बनवाने का प्लान कर रहे लोग अक्सर इंतजार करते हैं कि जरूरी बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम कम हों, तब कंस्ट्रक्शन शुरू कराया जाए. अगर आप भी इसी इंतजार में हैं, तो ये बेहतर मौका है. दरअसल, देशभर में सरिया की कीमतों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो हाउस कंस्ट्रक्शन में होने वाले खर्च में अहम रोल निभाता है. वैसे देशभर में सभी मेट्लस की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है.

घर बनवाने में Sariya पर मोटा खर्च

घर बनवाने में सरिया का बड़ा रोल रहता है. जहां ये आपके सपने के आशियाने को मजबूती देता है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन खर्च में एक बड़ा हिस्सा इस पर लगता है. यही कारण है कि ये महंगे बिल्डिंग मैटेरियल्स में शामिल आइटम है. इसकी कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव सीधे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखने को मिलता है. फिलहाल की बात करें, तो अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही लगातार सस्ता हो रहा है और अब इसमें बड़ी गिरावट आई है. देश के अलग-अलग शहरों में इसका भाव काफी फिसला है. ऐसे में अगर अभी इस जरूरी चीज को खरीद कर रख लेते हैं, तो फिर घर बनवाने पर आने वाली लागत में कमी से आपकी जेब का मोटा पैसा बच सकता है.

कहां कितना घटा सरिया का भाव

शहर (राज्य) 04 अक्टूबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन) 21 अक्टूबर 2025 (प्रति मीट्रिक टन) रायपुर 39,100 रुपये 37,200 रुपये रायगढ़ 38,600 रुपये 37,800 रुपये मुज्जफरनगर 41,200 रुपये 39,800 रुपये भावनगर 44,300 रुपये 43,300 रुपये दुर्गापुर 38,800 रुपये 37,800 रुपये कोलकाता 39,300 रुपये 38,300 रुपये जयपुर 41,600 रुपये 40,300 रुपये राउरकेला 39,600 रुपये 38,800 रुपये

इसके अलावा अन्य शहरों में सरिया के ताजा रेट के बारे में बात करें, तो दिल्ली में ये 42,300 रुपये से कम होकर 40,700 रुपये, हैदराबाद में 40,500 रुपये से घटकर 39,700 रुपये, चेन्नई में 44,000 रुपये से कम होकर 43,500 रुपये, मुंबई में 43,000 रुपये के बजाय अब 42,200 रुपये, जालना में 43,000 रुपये की जगह 42,300 रुपये का रह गया.

ऐसे पता करें अपने शहर में भाव

सरिया की कीमतों में हर रोज बदलाव होता है. आपके शहर में Latest Sariya Price का पता लगाने के लिए आप आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाकर पता कर सकते हैं. इस पर TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

