Polycab के शेयर ने आज बना दिया रिकॉर्ड, एक्सपर्ट ने कहा- ₹8750 तक जाएगा

जिन लोगों के पोर्टफोलियो में पिछले 5 साल से ये स्टॉक होगा, वो रिटर्न देखकर गदगद होंगे. हम बात कर रहे हैं, वायर और केबल्स बनाने वाली पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड (Polycab India) की. शुक्रवार को इस शेयर ने नया इतिहास रच दिया, यानी शेयर ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया.

दरअसल, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड (Polycab India) के शेयर शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड 7788 रुपये के स्तर तक पहुंच गया. कारोबार के अंत में शेयर 1.30 फीसदी चढ़कर 7730 रुपये पर बंद हुआ. इसके साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹1.16 लाख करोड़ तक पहुंच गया है.

5 साल में जोरदार रिटर्न

पॉलीकैब का शेयर निवेशकों के लिए पिछले कुछ वर्षों में मल्टीबैगर साबित हुआ है, बीते 3 साल में स्टॉक 195% और 5 साल में 851% तक उछला है. टेक्निकल चार्ट्स के अनुसार फिलहाल शेयर अपनी सभी मुख्य मूविंग एवरेज लाइनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है.

इस बीच Anand Rathi के एक्सपर्ट जिगर एस पटेल के मुताबिक शेयर को ₹7,550 पर मजबूत सपोर्ट और ₹7,800 पर रेजिस्टेंस मिल रहा है. अगर यह शेयर ₹7,800 के ऊपर टिकता है तो अगला टारगेट ₹8,000 का हो सकता है. वहीं, Motilal Oswal ने इस पर 'Buy' की रेटिंग देते हुए ₹8,750 तक का टारगेट दिया है.

एक्सपर्ट ने दिया नया टारगेट

YES Securities ने सलाह दी है कि पॉलीकैब के शेयर को हर गिरावट पर खरीदारी का मौका होगा. जबकि Anand Rathi ने इसका लक्ष्य मूल्य ₹7,948 तय किया है.

बता दें, पॉलीकैब कंपनी मुख्यतौर पर वायर और केबल्स (Cables) बनाती है. कंपनी के पास देशभर में 23 प्लांट, 15 से अधिक ऑफिस और 25 गोदाम हैं. हाल के तिमाही नतीजों में कंपनी के FMEG (Fast-Moving Electrical Goods) कारोबार ने भी मुनाफा दिखाया है, जो पहले कई तिमाहियों से दबाव में था.

जानकारों की मानें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, Real Estate और डेटा सेंटर सेक्टरों में बढ़ती मांग पॉलीकैब के लिए आगे भी विकास के अवसर लेकर आएगी. हालांकि चेतावनी भी दी गई है कि अगर स्टॉक ₹7,550 के नीचे फिसलता है, तो इसमें मुनाफावसूली की संभावना बढ़ सकती है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

