Ayushman Bharat Card: 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, घर बैठे बनाएं आयुष्मान कार्ड... जानिए पूरा प्रोसेस 

भारत में 70 फीसदी से ज्यादा आबादी के पास अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. यानी केवल एक तिहाई लोग हैं, जिनके पास स्वास्थ्य बीमा है. हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में सबसे जरूरी है, क्यों बीमारी जब घर में दस्तक देती है, तो परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है. लोग इलाज कराने के लिए घर, जमीन तक बेच देते हैं. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना लॉन्च की.

फिलहाल आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अबतक करीब 34.7 करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं. इस योजना के तहत मार्च- 2025 तक कुल 9.19 करोड़ इलाज हो चुके हैं.

2018 में शुरू हुई थी योजना

आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. और आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं. यह सरकारी स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत चलाई जाती है. इसका उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों को महंगे इलाज से आर्थिक सुरक्षा देना है. यह योजना 2018 में शुरू हुई और आज देशभर में करोड़ों लोगों के लिए जीवनरक्षक ढाल साबित हो रही है.

योजना के तहत हर पात्र परिवार को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलता है, जिसमें बड़ी सर्जरी, जटिल इलाज, गंभीर बीमारियां, अस्पताल में भर्ती और पोस्ट-ऑपरेशन देखभाल तक शामिल है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में उपलब्ध है, इसलिए मरीज को अच्छी सुविधा पाने के लिए जेब नहीं देखनी पड़ती. देश भर के 29 हजार से अधिक अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं.

इस योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ा गया है. आयुष्मान कार्ड, ई-केवाईसी, अस्पताल वेरिफिकेशन, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग इन सबने पारदर्शिता और प्रक्रिया को तेज बनाया है.

आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

- सबसे पहले आपको Ayushman Bharat Beneficiary पोर्टल पर जाना है, और Beneficiary पर क्लिक करना है. इसके लिए आधिकारिक लाभार्थी पोर्टल beneficiary.nha.gov.in या PM-JAY मुख्य साइट/एप खोलें.

- उसके बाद 'Am I Eligible'/Beneficiary विकल्प चुनें, फिर मोबाइल नंबर दर्ज करें, captcha भरें और OTP से सत्यापित करें,

- अगले पेज में आपको अपना राज्य और जिला का चयन करना होगा. उसके बाद अपने आधार नंबर से कार्ड के लिए अपनी पात्रता चेक करनी है. यहां आपको परिवार और कार्ड का स्टेट्स देखने को मिलेगा.

- सर्च मोड को चुनें Aadhaar/Ration Card (RC)/PM/CM letter/RSBY URN/Mobile number उपयुक्त विकल्प चुनकर खोजें. सिस्टम SECC-2011 डेटाबेस से मैच दिखाएगा.

- परिवार सूची और सदस्य चुनें, आपके परिवार के सदस्य स्क्रीन पर दिखाई देंगे. जिस सदस्य के लिए कार्ड बनाना है उसे चुनें और 'Click here to Enrol'/eKYC ऑप्शन चुनें.

- eKYC/Aadhaar Authentication आधार-OTP या अन्य सत्यापन कराएं, Matching Score दिखेगा. फिर डिजिटल/PVC कार्ड डाउनलोड या प्राप्त कर सकते हैं.

- नज़दीकी Common Service Centre (CSC) या नजदीकी empanelled अस्पताल जाएं. वहां Arogya Mitra/CSC ऑपरेटर मदद करेगा.

आयुष्मान कार्ड के लिए क्या दस्तावेज जरूरी

आयुष्मान कार्ड अप्लाई करने के लिए दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम प्रूफ और श्रमिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट BoWC की जरूरत होगी.



