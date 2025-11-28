मुकेश अंबानी की बल्ले-बल्ले, RIL में लगातार चौथे दिन तेजी, बनाया नया रिकॉर्ड

देश की सबसे बड़ी कंपनी RIL के शेयर में लगातार चौथे दिन शानदार दमदार तेजी देखी जा रही है, शेयर हर दिन नया ऑल टाइम हाई बना रहा है. दरअसल, शुक्रवार को RIL के शेयर में करीब 1% तेजी दर्ज की गई. शेयर ट्रेडिंग के दौरान 1581.30 रुपये पर पहुंच गया है, जो कि फ्रैश 52 वीक हाई है.

इस तेजी के साथ मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. एक तरह शेयर बाजार में भी दमदार तेजी देखी जा रही है. सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 86,055.86 अंक पर और निफ्टी 26,310.45 अंक तक पहुंच चुका है.

RIL के शेयर में दमदार तेजी

पिछले एक साल में RIL के शेयर ने दमदार 24 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि साल 2025 में अब तक 29 फीसदी रिटर्न बनाकर दिया है. हालांकि पिछले 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने महज 62 फीसदी रिटर्न दिया है.

दरअसल, जिस तरह से RIL के शेयर हाई-पर-हाई बना रहा है, उससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है. निफ्टी-सेंसेक्स के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के पीछे देश की सबसे बड़ी कंपनी RIL की बड़ी भूमिका है.



हालांकि Technical Charts के मुताबिक, RIL का शेयर ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, इसका आरएसआई (RSI) लगभग 71.9 है, जो बताता है कि ये शेयर पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक खरीदा जा चुका है.

1800 रुपये तक जा सकता है शेयर

लेकिन इसके साथ ही चार्ट पर एक मजबूत ब्रेकआउट (Breakout) भी देखने को मिला है, वीकली चार्ट में 'inverse head & shoulders' पैटर्न टूटा है, जिससे स्टॉक 1,550 रुपये को बेस बनाकर आगे बढ़ने को तैयार है.

इस बीच Motilal Oswal ब्रोकरेज हाउस ने RIL की नई एनर्जी खासकर बैटरी निर्माण को ग्रोथ इंजन बताया है. ऐसा मानना है कि यह फैक्ट्री 2026 के शुरू में चालू हो सकती है. ब्रोकरेज ने RIL का नया टारगेट प्राइस 1,765 रुपये प्रति शेयर दिया है. जबकि UBS ने स्टॉक के लिए 1,820 रुपये प्रति शेयर तक का लक्ष्य रखा है. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ओवरबॉट होने की वजह से थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं.

