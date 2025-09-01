scorecardresearch
 

LPG Price Cut: एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता... 51 रुपये तक घटे दाम, दिल्ली-मुंबई में अब ये नया रेट

LPG Cylinder Price Cut: सितंबर महीने के पहले दिन महंगाई से राहत मिली है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली से मुंबई तक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है.

Advertisement
X
सितंबर के पहले दिन सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर (Photo: File ITGD)
सितंबर के पहले दिन सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर (Photo: File ITGD)

सितंबर की शुरुआत में एक अच्छी खबर आई है और एलपीजी गैस सिलिंडर सस्‍ता हो गया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों सिलेंडर की कीमक में 51.50 रुपये तक की कटौती की है. हालांकि, इस बार भी 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं. ताजा कटौती के बाद अब दिल्ली में एक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होकर 1580 रुपये हो गई है. इससे पहले अगस्त महीने में भी इसके दाम घटे थे. हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं दिया गया है और ये स्थिर बनी हुई हैं. बदलाव के बाद नई कीमतें 1 सितंबर 2025 से लागू कर दी गई हैं. 

कटौती के बाद आज से ये नए रेट 
आईओसीएल की वेबसाइट पर अपडेट किए गए नए रेट्स के मुकाबिक, 1 सितंबर की गई कटौती के बाद नई दिल्ली में 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1631.50 रुपये से कम होकर 1580 रुपये का हो गया है. इसके अलावा कोलकाता में ये 1734.50 रुपये का मिल रहा था, जो अब 1684 रुपये का मिलेगा. मुंबई में भी इसकी कीमतें पहले के 1582.50 रुपये के घटकर 1531.50 रुपये रह गई है, तो वहीं चेन्नई में एक सिलेंडर 1789 रुपये से कम होकर 1738 रुपये का कर दिया गया है. 

LPG Price Cut From 1st Septemberएलपीजी सिलेंडर के दाम घटे" />

सम्बंधित ख़बरें

Rule Change From 1st June
LPG, ITR से UPS तक... सितंबर से बदल रहे ये 7 बड़े नियम, आपकी जेब पर होगा असर! 
For restaurants, hotels, and small-scale industries that rely heavily on commercial LPG for cooking and heating, the reduced rates are more than just numbers — they’re an operational lifeline.
बड़ी राहत की उम्‍मीद... 30000 करोड़ की LPG सब्सिडी देगी सरकार, आज फैसला!  
India Oil Import From US
तेल ही नहीं... US से LPG-LNG भी खूब खरीद रहा भारत, फिर ट्रंप ने क्यों जड़ा 25% टैरिफ? 
Rules Change From Aug 2025
LPG, यूपीआई से FASTag तक... आज से बदल रहे ये बड़े नियम, हर जेब पर होगा असर! 
LPG Price
रक्षाबंधन से पहले इतना सस्‍ता हुआ LPG सिलेंडर, जानिए नए रेट्स 

लगातार घट रहे इस सिलेंडर के दाम
19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बीते कुछ महीनों में लगातार कटौती देखने को मिली है. इससे पहले अगस्त महीने की शुरुआत में रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देशभर में इस गैस सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपये की कटौती की है. वहीं उससे पहले 1 जुलाई 2025 को भी सिलेंडर की कीमत 58 रुपये तक घटाई गई थी. 

Advertisement

गौरतलब है कि ऑयल कंपनियों द्वारा हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा की जाती है और इसके बाद नए रेट जारी किए जाते हैं. ये नई कीमतें क्रूड ऑयल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, इंडियन करेंसी रुपया की स्थिति के अलावा अन्य बाजार स्थितियों पर निर्भर करती हैं और पहली तारीख से लागू हो जाती हैं. 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम में यह कटौती होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए राहत भरी है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. 

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं
एक ओर जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार कटौती की जा रही है, तो वहीं 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर यथावत बना हुआ है और इसकी कीमतें अपरिवर्तित हैं. आखिरी बार 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 8 अप्रैल को बदलाव हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिलहाल, दिल्ली में ये 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 85250 रुपये और चेन्न्ई में 868.50 रुपये का मिल रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement