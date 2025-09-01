LPG Price Cut: एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता... 51 रुपये तक घटे दाम, दिल्ली-मुंबई में अब ये नया रेट

सितंबर की शुरुआत में एक अच्छी खबर आई है और एलपीजी गैस सिलिंडर सस्‍ता हो गया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों सिलेंडर की कीमक में 51.50 रुपये तक की कटौती की है. हालांकि, इस बार भी 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं. ताजा कटौती के बाद अब दिल्ली में एक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होकर 1580 रुपये हो गई है. इससे पहले अगस्त महीने में भी इसके दाम घटे थे. हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं दिया गया है और ये स्थिर बनी हुई हैं. बदलाव के बाद नई कीमतें 1 सितंबर 2025 से लागू कर दी गई हैं.

कटौती के बाद आज से ये नए रेट

आईओसीएल की वेबसाइट पर अपडेट किए गए नए रेट्स के मुकाबिक, 1 सितंबर की गई कटौती के बाद नई दिल्ली में 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1631.50 रुपये से कम होकर 1580 रुपये का हो गया है. इसके अलावा कोलकाता में ये 1734.50 रुपये का मिल रहा था, जो अब 1684 रुपये का मिलेगा. मुंबई में भी इसकी कीमतें पहले के 1582.50 रुपये के घटकर 1531.50 रुपये रह गई है, तो वहीं चेन्नई में एक सिलेंडर 1789 रुपये से कम होकर 1738 रुपये का कर दिया गया है.

एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे" />

लगातार घट रहे इस सिलेंडर के दाम

19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बीते कुछ महीनों में लगातार कटौती देखने को मिली है. इससे पहले अगस्त महीने की शुरुआत में रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देशभर में इस गैस सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपये की कटौती की है. वहीं उससे पहले 1 जुलाई 2025 को भी सिलेंडर की कीमत 58 रुपये तक घटाई गई थी.

गौरतलब है कि ऑयल कंपनियों द्वारा हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा की जाती है और इसके बाद नए रेट जारी किए जाते हैं. ये नई कीमतें क्रूड ऑयल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, इंडियन करेंसी रुपया की स्थिति के अलावा अन्य बाजार स्थितियों पर निर्भर करती हैं और पहली तारीख से लागू हो जाती हैं. 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम में यह कटौती होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए राहत भरी है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं.

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं

एक ओर जहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार कटौती की जा रही है, तो वहीं 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर यथावत बना हुआ है और इसकी कीमतें अपरिवर्तित हैं. आखिरी बार 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 8 अप्रैल को बदलाव हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिलहाल, दिल्ली में ये 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 85250 रुपये और चेन्न्ई में 868.50 रुपये का मिल रहा है.

