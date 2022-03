List Of Dry Days 2022-23: इस साल कुल इतने दिन 'शराब के ठेके' रहेंगे बंद, ड्राई डे की पूरी लिस्ट

मार्च महीने में अब महज एक सप्ताह बचा हुआ है. इसके साथ ही मौजूदा फाइनेंशियल ईयर (FY22) भी समाप्त होने वाला है. अगले महीने यानी 01 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (FY23) शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही कई चीजों में भी बदलाव हो जाएगा. इनमें से एक बदलाव शराब की दुकानों से जुड़ा है. देश के अलग-अलग राज्यों में होलीडेज के हिसाब से साल के कुछ खास दिन को ड्राई डे (Dry Day) रखा जाता है. इसका अर्थ होता है कि उक्त दिनों में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी. आइए देखते हैं 2022-23 के ड्राई डेज की पूरी लिस्ट (Full List of Dry days in India in 2022-23):

अप्रैल 2022

10 अप्रैल (राम नवमी): जम्मू

14 अप्रैल (महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

15 अप्रैल (गुड फ्राइडे): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

मई 2022

01 मई (महाराष्ट्र दिवस): महाराष्ट्र

03 मई (ईद-उल-फितर): कश्मीर

जुलाई 2022

10 जुलाई (आषाढ़ी एकादशी): महाराष्ट्र

13 जुलाई (गुरू पूर्णिमा): महाराष्ट्र

अगस्त 2022

08 अगस्त (मुहर्रम): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस): पूरे देश में

19 अगस्त (जन्माष्टमी): जम्मू, कश्मीर

31 अगस्त (गणेश चतुर्थी): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

सितंबर 2022

09 सितंबर (अनंत चतुर्दशी): महाराष्ट्र

अक्टूबर 2022

02 अक्टूबर (गांधी जयंती): पूरे देश में

05 अक्टूबर (दशहरा): पश्चिम बंगाल

09 अक्टूबर (वाल्मिकी जयंती): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

24 अक्टूबर (दिवाली): पूरे देश में

नवंबर 2022

04 नवंबर (कार्तिकी एकादशी): महाराष्ट्र

08 नवंबर (गुरू नानक जयंती): जम्मू

दिसंबर 2022

25 दिसंबर (क्रिसमस): पूरे देश में

जनवरी 2023

14 जनवरी (मकर संक्रांति): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

26 जनवरी (गणतंत्र दिवस): पूरे देश में

30 जनवरी (शहीद दिवस): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

फरवरी 2023

15 फरवरी (स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

18 फरवरी (महाशिवरात्रि): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

19 फरवरी (छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

मार्च 2023

08 मार्च (होली): स्टेट स्पेशिफिक नहीं है

(दिल्ली में राज्य सरकार ने हाल ही में आबकारी नीति में बदलाव किया है. नई नीति के तहत दिल्ली में पूरे साल सिर्फ तीन ड्राई डे का प्रावधान किया गया है. इस कारण अब दिल्ली में सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त और 02 अक्टूबर को ड्राई डे होंगे. इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त ड्राई डे का प्रावधान किया जाता है तो उसे अलग से नोटिफाई किया जाएगा. बिहार और गुजरात जैसे राज्य ड्राई स्टेट हैं, जहां आधिकारिक तौर पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित है. चुनाव के समय भी ठेकों को बंद किया जाता है.)