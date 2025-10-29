ये क्या? इन 15 बड़ी कंपनियों में छंटनी, 1.70 लाख लोगों की जाएंगी नौकरियां... कारण जानकर हो जाएंगे हैरान!

अमेरिका समेत दुनिया के देशों में आर्थिक चुनौतियां गहराती नजर आ रही हैं, जिसका असर तमाम बड़ी कंपनियों में दिखने लगा है, एक के बाद एक बड़ी कंपनियां छंटनी के लिए कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर रही हैं. कुछ कंपनियां AI की वजह से नौकरियां खत्म कर रही हैं, तो कई ऐसी कंपनियों हैं, जो कोस्ट कटिंग के नाम पर लोगों को निकाल रही हैं. इसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ रहा है.
सबसे ज्यादा छंटनी की खबर UPS (United Parcel Service) से आई है, जिसने 48,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का ऐलान किया है. वहीं Amazon भी करीब 30,000 कर्मचारियों को निकालने जा रहा है. टेक सेक्टर (Tech Sector) की दिग्गज कंपनी Intel ने 24,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है, यह कंपनी चिप भी बनाती है, Intel में छंटनी सेमीकंडक्टर सेक्टर की चुनौतियों को दर्शाता है.
हर सेक्टर में छंटनी की आहट
दरअसल, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादल फिर से गहराते दिख रहे हैं. दुनिया की दिग्गज कंपनियां एक के बाद एक बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं. टेक, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंसल्टिंग सेक्टर तक में छंटनी का असर दिख रहा है. हाल के हफ्तों में घोषित आंकड़े बताते हैं कि केवल 15 प्रमुख कंपनियों ने मिलकर करीब 1.7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया है.
छंटनी का फूड और कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर में भी असर दिख रहा है. Nestlé ने वैश्विक स्तर पर 16,000 नौकरियों की कटौती का ऐलान किया है. वहीं, कंसल्टिंग और सर्विस सेक्टर में Accenture ने 11,000, जबकि PwC ने 5,600 कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया है.
ऑटो कंपनियों में छंटनी
ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इस संकट से अछूता नहीं रहा. Ford Motor Company ने 11,000 कर्मचारियों की छंटनी की पुष्टि की है. वहीं, हेल्थ सेक्टर की प्रमुख कंपनी Novo Nordisk भी 9,000 कर्मचारियों को निकालने जा रही है.
टेक सेक्टर की बात करें तो Microsoft ने 7,000, Salesforce ने 4,000, और Meta (Facebook की पैरेंट कंपनी) ने 600 कर्मचारियों की कटौती की है. इसके अलावा, मीडिया दिग्गज Paramount ने 2,000, रिटेल चेन Target ने 1,800, Kroger ने 1,000, और Applied Materials ने 1,444 कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया है.
एक्सपर्ट्स की मानें तो इन छंटनी केवल कोस्ट कटिंग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. बल्कि ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बदलते बिजनेस मॉडल की दिशा में कंपनियों का रणनीतिक कदम भी हैं. हालांकि, इससे लाखों परिवारों पर असर पड़ेगा और उपभोक्ता मांग पर दबाव बढ़ सकता है.
हालिया छंटनी लिस्ट (Recent Layoff Announcements):
UPS: 48,000 employees
Amazon: Up to 30,000 employees
Intel: 24,000 employees
Nestle: 16,000 employees
Accenture: 11,000 employees
Ford: 11,000 employees
Novo Nordisk: 9,000 employees
Microsoft: 7,000 employees
PwC: 5,600 employees
Salesforce: 4,000 employees
Paramount: 2,000 employees
Target: 1,800 employees
Kroger: 1,000 employees
Applied Materials: 1,444 employees
Meta: 600 employees