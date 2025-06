Eiffel Tower से ऊंचे चिनाब ब्रिज पर दौड़ी ट्रेन, PM Modi ने कटरा-श्रीनगर वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी

लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है और शुक्रवार का दिन न केवल भारतीय रेलवे (Indian Railway), बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है. दरअसल, Jammu-Srinagar रेल लाइन की शुरुआत हो गई है. PM Narendra Modi ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल-स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ट्रेन की लोकोपायलट सीट पर बैठे भी नजर आए. इसके साथ ही इस रूट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. बता दें कि इस 1178 फीट ऊंचे पुल से होकर ट्रेनें गुजरेंगी और इसपर आखिरी ट्रॉयल जनवरी 2025 में ही पूरा हुआ था.

7 जून से वंदे भारत की डेली सर्विस

PM Narendra Modi ने सुबह करीब 11 बजे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल (Chenab Bridge) और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में तिरंगा लेकर पुल पर चलते हुए नजर आए. इसके बाद करीब 12.30 बजे कटरा स्टेशन पर पहुंचकर Sri Nagar-Katra Vande Bharat एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस रेल रूट पर ट्रेन संचालन की शुरुआत की. गौरतलब है कि गुरुवार को नॉर्दर्न रेलवे की ओर से जानकारी शेयर कर बताया गया था कि 7 जून से कटरा-श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन की डेली सर्विस शुरू कर दी जाएगी. IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी और हफ्ते में 6 दिन दो ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी.

#WATCH | Katra, J&K: Prime Minister Narendra Modi flags off Vande Bharat Express, connecting Katra and Srinagar, from Katra Railway Station. #KashmirOnTrack



(Video: DD) pic.twitter.com/ghJREpDfii