मिडिल क्लास के लिए GST रेट कट के क्या मायने? कार, खाना से बीमा तक कितनी होगी बचत

GST 2.0 के लागू होने से जहां रोजमर्रा के सामान सस्ते हो गए हैं, तो वहीं बीमा पर टैक्स खत्म करके सरकार ने इसे खरीदना आसान बना दिया है. जीएसटी कट से खासतौर पर मिडिल क्लाल को अच्छी खासी बचत होने वाली है.

जीएसटी कट से मिडिल क्साल की तगड़ी बचत (Photo: AI Generated)
देश में GST 2.0 लागू हो गया है और सरकार के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास पर देखने को मिलेगा, उनकी जरूरत की तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे वे आसानी से इन्हें खरीद पाएंगे. दरअसल, 2017 में लागू हुए जीएसटी में बदलाव करते हुए इसमें शामिल 12%-28% के स्लैब खत्म किए गए हैं, जबकि इनमें शामिल सामानों को बाकी बचे सिर्फ दो स्लैब में ट्रांसफर किया गया है, जो 5% और 18% के हैं. इससे करीब 99% रोजमर्रा के सामानों की कीमत घट गई हैं. आइए कैलकुलेशन से समझते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए अब कार से लेकर घर खर्च, बीमा खर्च पर कितनी बचत होगी? 

सालाना लाखों की बचत! 
जीएसटी रिफॉर्म के दौरान सरकार का पूरा फोकस मिडिल क्लास और गरीबों पर रहा और इसके लागू होने के बाद घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले घी, तेल, दूध से लेकर टीवी-फ्रिज जैसे चीजें सस्ती हो गई हैं, जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के बजट में बड़ा रोल निभाती हैं. वहीं कार-बाइक्स सस्ती होने से भी उनके लिए अब इन्हें खरीदना किफायती हो जाएगा. 22 सितंबर से लागू जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ये वर्ग सालाना हजारों ही नहीं, बल्कि लाखों की बचत की उम्मीद कर सकता है और ये सब जीएसटी कट के बाद संभव हो रहा है, जो जरूरी रोजमर्रा वस्तुओं, बीमा, कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स में बड़ी राहत देता है. उदाहरण के लिए इसका एक कैलकुलेशन समझते हैं... 

मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान 
जीएसटी में बदलाव के तहत आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली पर फोकस्ड छोटी कारों (1,200 सीसी से कम पेट्रोल या 1,500 सीसी से कम डीजल) पर अब 28% की बजाय 18% जीएसटी लागू किया गया है. इसके साथ ही पहले वाला सेस पूरी तरह से हटा दिया गया है. इसके बाद मारुति ऑल्टो K10 जैसी हैचबैक कार की कीमत से ₹1,07,600 तक कम हो गई है. 

5 लाख रुपये की कार पर भी, जीएसटी कट से सीधी कटौती से 40,000-50,000 रुपये की बचत हो सकती है. दाम घटने से रोड टैक्स और बीमा प्रीमियम में भी कमी आएगी, क्योंकि इनका कैलकुलेशन कार की एक्स-शोरूम कीमतों पर किया जाता है. इससे करीब 6,000-7,000 रुपये तक की अतिरिक्त बचत होगी. ऐसे में मिडिल क्लास के 50,000 से 1,07,000 रुपये तक बच सकते हैं. 

GST Cut Impact (Photo: Freepik)

बीमा Tax Free होने से खरीदना आसान 
सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म के तहत बड़ा कदम उठाते हुए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना मिडिल क्लास के लिए बेहद आसान बना दिया है. इस पर लगने वाला 18% जीएसटी अब शून्य कर दिया गया है. बचत की बात करें, तो अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली सालाना 20,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है, तो उसे सीधे 3,600 रुपये की बचत होगी. वहीं 10,000 रुपये सालाना की टर्म लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम पर अब 1,800 की सेविंग होगी. वहीं अधिक प्रीमियम पर उसके अनुरूप ज्यादा बचत होगी. कुल मिलाकर सरकार के बीमा को जीएसटी फ्री करने से 5,400 रुपये प्रति वर्ष बच सकते हैं. 

हर महीने घरेलू खर्च का बिल होगा कम 
जैसा कि बताया सरकार ने 99% रोजमर्रा में घरेलू यूज की वस्तुओं को या तो 5% के टैक्स स्लैब में डाला है, या फिर इन पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर दिया है. दूध, पनीर, घी जैसे रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान हों, या फिर टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, बिस्कुट पहले इनपर 12-18% का जीएसटी लागू था, जिसमें बड़ी राहत दी है. रेडी टू ईट रोटी, पराठा, पनीर, खाखरा और बुनियादी किराने का सामान जैसी कई वस्तुएं अब जीएसटी फ्री हो चुकी है. 

GST Rate Cut Impact (Photo: PTI)

आमतौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली घरेलू जरूरत की चीजों पर हर महीने करीब 5,000 रुपये या इससे अधिक खर्च करता है. नई दरों के साथ, परिवार हर महीने इतने खर्च पर करीब 200-300 रुपये बचा पाएंगे और इस हिसाब से सालाना बचत देखें, तो 2,400-3,600 रुपये तक हो सकती है. ज्यादा खर्च पर बचत और भी बढ़ सकती है.  

TV-AV समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पर बचत 
घर में एसी-टीवी और फ्रिज जैसे सामान अब जरूरी चीजें बन चुके हैं और सरकार की ओर से जीएसटी रिफॉर्म के तहत इनका भी विशेष ध्यान रखा गया है. रेफ्रिजरेटर, एसी, बड़े टीवी पर पहले से लागू 28% जीएसटी घटाकर 18% कर दिया है, जिससे खरीदारी पर अच्छी बचत होगी. कैलकुलेशन देखें, तो 30,000 रुपये कीमत का रेफ्रिजरेटर खरीदने पर अब 2,400 की बचत होगी. इसी तरह अन्य सामान या इससे महंगे आइटम्स पर सेविंग होगी. कुल मिलकार ऐसे सामानों की खरीद पर मिडिल क्लास 2,000 से 10,000 रुपये तक बचा सकेगा. 

औसत लागत के हिसाब से बचत का गणित

कैटेगरी पुरानी लागत  (GST Cut के बाद) नई लागत बचत
हैचबैक कार 5,00,000 रुपये  4,60,000 रुपये 40,000+ रुपये
हेल्थ इंश्योरेंस 20,000 रुपये/वर्ष 16,400 रुपये/वर्ष  3,600 रुपये
किराना 5,000 रुपये/माह 4,800 रुपये/माह 2400–3600/वर्ष 
रेफ्रिजरेटर 30,000 रुपये 27,600 रुपये 2,400 रुपये
