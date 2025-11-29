scorecardresearch
 
ये 2 वजह... फिर सोना तोड़ेगा रिकॉर्ड? जानिए आपके शहर में अभी क्‍या है रेट

सोने-चांदी के रेट में एक बार फिर तेजी आ रही है, क्‍योंकि अमेरिकी फेड रेट कटौती की उम्‍मीदें बढ़ चुकी है. इसके अलावा, घरेलू स्‍तर पर डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है.

सोने-चांदी की कीमत. (Photo- File/ITG)
गिरावट के बाद अब सोने-चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है, पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रही. शुक्रवार को MCX पर फरवरी 2026 का सोना फ्यूचर ₹1,932 या 1.51% बढ़कर ₹1,29,599 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो अब 17 अक्‍टूबर 2025 को छुए गए ₹1,32,294 के अपने ऑल टाइम हाई लेवल से केवल 2700 रुपये कम है.

कमोडिटी एक्‍सपर्ट मौजूदा तेजी का श्रेय फेड की आगामी नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की तेजी से बढ़ती संभावना को देते हैं. अमेरिकी डॉलर में नरमी और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता सुरक्षित निवेश की मांग को और बढ़ा रही है. ग्‍लोबल शेयर बाजारों और बॉन्ड में उतार-चढ़ाव से चिंतित निवेशक सोने की ओर अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे इसकी तेजी को बल मिल रहा है. 

दूसरी बड़ी वजह घरेलू स्‍तर पर सोने की मांग बढ़ रही है. शादी का सीजन शुरू होते ही लोग गोल्‍ड और सिल्‍वर की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. 

ग्‍लोबल मार्केट में गोल्‍ड का रेट
ग्‍लोबल मार्केट में हाजिर सोना 29 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 12:13 बजे तक 4,224 डॉलर प्रति औंस (24 कैरेट) के ऊपर रहा, जो पिछले बंद भाव से लगभग 1.61% अधिक है. सीएमई फेडवॉच टूल के आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों को घटाकर 350-375 आधार अंकों के स्तर पर लाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो एक हफ्ते पहले के 71% से बढ़कर अब लगभग 87% हो गई हैं. 

आपके शहर में सोने-चांदी के रेट्स 

  • नई दिल्ली में सोना ₹1,27,130 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,72,130 प्रति किलो
  • मुंबई में सोना ₹1,27,350 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,72,430 प्रति किलो 
  • कोलकाता में सोना ₹1,27,180 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,72,200 प्रति किलो
  • चेन्नई में सोना ₹1,27,720 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,72,930 प्रति किलो 
  • बेंगलुरु में सोना ₹1,27,450 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,72,570 प्रति किलो 
  • हैदराबाद में सोना ₹1,27,550 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,72,700 प्रति किलो 

कहां तक जा सकता है सोना? 
एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि कॉमेक्स गोल्ड अपने रेसिस्टेंस लेवल को पार कर गया है, जो एक नए तेजी के दौर की शुरुआत का संकेत है.घरेलू एक्सचेंजों पर उन्होंने बताया कि एमसीएक्स गोल्ड ₹1,27,800 के आसपास एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध के करीब है.इस स्तर से ऊपर एक निर्णायक बंद भाव कीमतों को ₹1,29,000-₹1,30,500 तक ले जा सकता है. ₹1,25,300 पर सपोर्ट दिख रहा है और ₹1,25,000 और ₹1,24,400 के बीच मजबूत खरीदारी की उम्मीद है. 

(नोट- किसी भी असेट में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

