scorecardresearch
 

Gold Rates: 6400 रुपये चांदी... सोना भी हुआ इतना महंगा, अचानक क्‍यों आई बड़ी उछाल

सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार शाम को बड़ी तेजी आई है. अचानक चांदी का भाव 6400 रुपये बढ़ गया, जबकि सोने के भाव में भी तगड़ी उछाल देखी गई है.

Advertisement
X
सोना ओर चांदी के दाम में उछाल. (Photo: Pexels)
सोना ओर चांदी के दाम में उछाल. (Photo: Pexels)

सोना और चांदी के भाव (Gold-Silver Price) में बुधवार को अचानक बड़ी उछाल आई. सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 6400 रुपये बढ़ गया, जबकि MCX पर चांदी 4100 रुपये प्रति किलो महंगी हुई और सोने की कीमत में 1400 रुपये से ज्‍यादा की तेजी रही. यह तेजी मगंलवार को सोने-चांदी के दाम में तेज गिरावट के बाद आई है.

बुधवार को MCX पर सोना 1400 रुपये चढ़कर 1,24,046 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी का भाव 4100 रुपये चढ़कर 1,58,679 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. सोने-चांदी के भाव में यह तेजी मार्केट बंद होने से ठीक पहले आई.

सर्राफा बाजार में 6400 रुपये चांदी महंगी
IBJA की वेबसाइट के मुताबिक भी सोने और चांदी के भाव में तगड़ी उछाल आई है. मंगवार की तुलना में बुधवार शाम को चांदी की कीमत में 6400 रुपये की तेजी देखने को मिली और यह 1,58,120 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. 24K गोल्‍ड का रेट 1700 रुपये बढ़कर 1,23,884 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Inheritance gets complex when assets or heirs are abroad; though it remains tax-free, FEMA exchange-control rules are key.
चांदी का भाव बढ़ा, सोने की कीमत में भी उछाल, जानें कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर 
Dubai Gold Rate
दुबई में इतना सस्ता मिलता है सोना, कितना लेकर आ सकते हैं भारत? जान लीजिए 
Gold Silver Price Crash
अचानक सोना-चांदी में भारी गिरावट... सामने आए ये तीन बड़े कारण, New Rates 
Gold-Silver Rate
चांदी के दाम धड़ाम, सोना भी हुआ सस्ता, जानें कितने रुपये की आई गिरावट 
Gold Silver Price Crash
चांदी की कीमत 5 हजार से ज्यादा गिरी, सोना भी हुआ सस्ता... यहां देखें लेटेस्ट रेट 

इसी तरह, 23 कैरेट सोने का भाव 1,23,388 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,13,478 रुपये था. 18 कैरेट गोल्‍ड का रेट 92,913 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. 

Advertisement

रिकॉर्ड हाई से इतना सस्‍ता है सोना-चांदी
MCX पर 18 अक्‍टूबर को सोने-चांदी का भाव रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. सोना 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी का भाव 1.70 लाख रुपये प्रति किलो था. यहां से तुलना करें तो सोना अभी भी करीब 8 हजार रुपये और चांदी करीब 12 हजार रुपये सस्‍ती है.

क्‍यों आई ये तेजी? 
सोना-चांदी के जानकारों का कहना है कि शादी का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि त्‍योहारी सीजन में सोने-चांदी के दाम में गिरावट के बाद अब खरीदारी बढ़ेगी. लोग पुराने गहनों को बदलने के बजाय नए गहने बनवाएंगे, जिस कारण बाजारों में भीड़ बढ़ सकती है.

इसके अलावा, अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्‍याज दर कटौती पर फैसला भी लेना है, जिसमें रेट कटौती की उम्‍मीद कम है. इसका मतलब है कि डॉलर में कमजोरी आ सकती है और सोने-चांदी के दाम में तेजी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement