Gold Silver Rate: आखिर कहां रुकेगा सोना-चांदी? खरीदने का है प्लान... तो पहले जान लें 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold-Silver Rate Weekly Update: सोने और चांदी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और बीते सप्ताह ये फिर अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गईं.

हफ्तेभर में रॉकेट की रफ्तार से भागा सोना-चांदी (Photo: ITG)
सोना और चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है और हर बीतते दिन के साथ ये दोनों ही कीमती धातुएं रिकॉर्ड तोड़ती जा रही हैं. 10 ग्राम सोने का दाम जहां मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1.15 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गया है, तो वहीं घरेलू मार्केट में भी ये तूफानी रफ्तार से भाग रहा है. वहीं चांदी की बात करें, तो इसने तो इस साल सभी को हैरान किया है और अब डेढ़ लखिया होने की ओर बढ़ रही है. एमसीएक्स पर इसका भाव 1.42 लाख रुपये प्रति किलो को पार कर चुका है. आइए जानते हैं सोना-चांदी के लेटेस्ट रेट और हफ्तेभर में इसकी कीमतों में आए बदलाव के बारे में...

MCX से घरेलू मार्केट तक चमका Gold
सोने की कीमतों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों से लेकर घरेलू मार्केट तक गदर मचाकर रखा है और साल 2025 में ये ताबड़तोड़ तेजी के साथ उछली हैं. एमसीएक्स पर 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले फ्यूचर गोल्ड का रेट बीते शुक्रवार को 1,15,139 रुपये प्रति 10 ग्राम के लाइफ टाइम हाई लेवल को टच कर गया. हालांकि, इसकी क्लोजिंग 1,14,909 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हुई. वहीं हफ्तेभर में सोने के भाव में बदलाव पर दौर करें, तो इससे पहले 19 सितंबर को ये 1,10,951 रुपये पर था, ऐसे में इसकी कीमत 3,958 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी है. 

एमसीएक्स की तरह ही घरेलू मार्केट में भी सोने की कीमत में तगड़ा उछाल देखने को मिला है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट 1,13,262 रुपये पर पहुंच गया है. इससे पहले 23 सितंबर को ही इसने 1,14,314 रुपये का अपना सबसे उच्चतम स्तर छुआ था. हफ्तेभर में इसकी कीमतों में आए अंतर पर नजर डालें, तो इस क्वालिटी का गोल्ड 3487 रुपये महंगा हुआ है, क्योंकि बीते 19 सितंबर को 10 ग्राम सोना 1,09,775 रुपये का था. अन्य क्वालिटी के सोने का भाव भी तेजी से उछला है. 

क्वालिटी सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट गोल्ड 1,13,262 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड 1,10,540 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 1,00,800 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 91,740 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड 73,050 रुपये/10 ग्राम

ज्वेलरी खरीद पर GST के साथ मेकिंग चार्ज 
यहां ये जान लेना जरूरी है कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले ये गोल्ड रेट देश भर में समान होते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी शॉप पर आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं, तो फिर इसपर लागू 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जो विभिन्न शहरों में अलग-अलग हो सकता है. ऐसे में इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है. 

रुकने का नाम नहीं ले रही चांदी 
जहां सोना गदर मचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. जी हां, इस साल सोने से ज्यादा रिटर्न देने वाली चांदी ने भी हर रोज अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला कायम रखा हुआ है. बीते शुक्रवार को घरेलू मार्केट में 1 किलो चांदी का भाव बढ़कर 1,38,100 रुपये पर पहुंच गया, तो वहीं एमसीएक्स पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 1.42 लाख रुपये को पार कर गई और 1,42,147 रुपये प्रति किलो पर क्लोज हुई. 

ऐसे जांचें करें Gold की शुद्धता
देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्यों के कर और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है. आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ लोग 18 कैरेट सोने की ज्वेलरी भी बनवाते हैं.  इसकी शुद्धता को जांचने की बात करें, तो  आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क दर्ज होता है, जिससे इसकी पहचान आसान हो जाती है. जैसे 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है.

