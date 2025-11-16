अभी भी 8000 रुपये सस्ता मिल रहा सोना, बीते हफ्ते एक दिन में ही बड़ी गिरावट... Gold New Rates

सोना-चांदी (Gold-Silver) खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर एक बार इसके लेटेस्ट रेट पर नजर डाल लेना बेहद जरूरी है. बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमत एक बार फिर क्रैश (Gold Rate Crash) नजर आई थी और एमसीएक्स पर 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का वायदा भाव 3,351 रुपये या 2.64% तक गिर गया था. घरेलू मार्केट में भी सोना सस्ता हुआ है. अपने हाई लेवल से सोना अभी भी 8000 रुपये से ज्यादा सस्ता मिल रहा है. आइए जानते हैं अलग-अलग क्वालिटी के लेटेरेट रेट अपडेट के बारे में...

MCX पर सोना इतना सस्ता

सबसे पहले बताते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में आई गिरावट के बारे में, तो बीते सप्ताह जहां ये तेजी से उछलते हुए दिखा, तो आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को Gold Rate में तगड़ी गिरावट आई. 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव 1,21,800 रुपये पर ओपन हुआ और कारोबार के दौरान 1,27,048 तक उछला था. लेकिन आखिर में ये भरभराकर टूटा और 3,351 रुपये की बड़ी गिरावट लेकर 1,23,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. गौरतलब है कि एक दिन पहले 13 नंवबर को ये 1,26751 रुपये का था. वहीं हाई 1,32,294 रुपये से सोना अब भी 8,894 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है.

चांदी की बात करें, तो बीते शुक्रवार को Silver Price Crash हुआ और 1 किलो चांदी का वायदा भाव अचानक 6,940 रुपये या 4.27% फिसलकर 1,55,530 रुपये पर आ गया. चांदी भी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल 1,70,415 रुपये से 14,885 रुपये प्रति किलो तक सस्ती है.

20 दिन में 7000 रुपये से ज्यादा सस्ता

अगर बीते कुछ दिनों में Gold Price में आए बदलाव के बारे में बात करें, तो 20 अक्टूबर को 10 ग्राम सोना 1,30,624 रुपये पर बंद हुआ था, वहीं साप्ताहिक कारोबारी अवकाश और मार्केट हॉलिडे को छोड़ दें, तो इस अवधि में 20 कारोबारी दिनों में सोने का दाम 7,224 रुपये कम हो गया है.

घरेलू मार्केट में Gold Rate

बात घरेलू मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट की करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, हफ्ते के शुरुआती दिनों में गोल्ड रेट ने लंबी छलांग लगाई, लेकिन आखिरी कारोबारी दिन 14 नवंबर को ये बिखरा नजर आया.

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को 10 Gram 24 Karat Gold Rate 1,22,441 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो गुरुवार को तेज रफ्तार से भागते हुए 1,26,554 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. लेकिन अगले ही दिन शुक्रवार को इसमें तेज गिरावट आई और इस क्वालिटी के सोने का दाम घटकर 1,24,794 रुपये पर बंद हुआ. यानी हफ्ते के आखिरी दिन ही ये अचानक 1760 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया.

22 कैरेट गोल्ड रेट 1,14,311 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 18 कैरेट के सोने का दाम घटकर 93,596 रुपये पर आ गया. घरेलू बाजार में चांदी भी एक दिन में 1,62,730 रुपये से टूटकर 1,59,367 रुपये प्रति किलो पर आ गई.

Gold खरीदने से पहले रखें ये ध्यान

जब आप सर्राफा दुकान पर सोने के आभूषण खरीदने के लिए जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें, कि आईबीजेए की वेबसाइट पर अपडेट किए गए रेट देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, तो फिर उस पर 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है. इसके अलावा सोने की क्वालिटी भी हॉलमार्क के जरिए चेक जरूर कर लें, 24 कैरेट के लिए 999 और 22 कैरेट के लिए 916, जबकि 18 कैरेट के लिए 750 अंकित होता है.

