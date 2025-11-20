सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है, जबकि कल इसमें गजब उछाल आई थी और मगंलवार को इसमें भारी गिरावट आई थी. बुधवार को मल्‍टी कमोडिटी मार्केट से लेकर इंडियन बुलियन मार्केट तक सोने और चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिली.

गुरुवार को 4.15 बजे MCX पर सोना 380 रुपये टूटकर 122670 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी का रेट 230 रुपये गिरावट के साथ 154800 रुपये पर था. यह गिरावट बुधवार की तेजी की तुलना में बहुत कम थी. हालांकि सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में इससे ज्‍यादा गिरावट देखने को मिली.

2300 रुपये सस्‍ती हुई चांदी

IBJA की वेबसाइट के मुताबिक, कल शाम को चांदी के रेट 1,58,120 रुपये प्रति किलो थे. वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 1,55,840 रुपये पर था यानी आज इसमें 2280 रुपये की गिरावट आई है. इसी तरह सोने के दाम भी गिरे हैं. 24 कैरेट सोने का भाव आज करीब 1000 रुपये कम होकर 1,22,881 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

23 कैरेट सोने का भाव भी 1,22,389 रुपये था, जो कल शाम की तुलना में लगभग 1000 रुपये की गिरावट है. 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1000 रुपये सस्‍ता होकर 1,12,559 रुपये पर था. इसी तरह, 18 कैरेट सोने का भाव करीब 900 रुपये सस्‍ता होकर 92161 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था.

रिकॉर्ड हाई से कितना सस्‍ता हुआ सोना?

Gold का रेट MCX पर अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ चुका है. अक्‍टूबर में 10 ग्राम सोने का भाव 1.32 लाख रुपये पर पहुंच गया था , जो उसका रिकॉर्ड हाई लेवल है. लेकिन उसके बाद से यह दोबारा उस जगह पर नहीं पहुंच पाया है. उस लेवल से देखा जाए तो सोना करीब 10,000 रुपये सस्‍ता है.

रिकॉर्ड हाई से चांदी हुई इतनी सस्‍ती

अक्‍टूबर में एमसीएक्‍स पर चांदी का भाव 1.70 लाख रुपये पर पहुंच गई थी. वहीं आज चांदी का भाव 155200 रुपये प्रति किलो है. ऐसे में देखा जाए तो चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ चुकी है यानी 15000 रुपये प्रति किलो कम हो चुकी है.

क्‍या अभी खरीदना चाहिए सोना-चांदी?

आने वाला समय अभी शादियों का है. ऐसे में कई एक्‍सपर्ट का मानना है कि अभी सोने-चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, क्‍योंकि डिमांड बढ़ने वाली है. वहीं अगर आप निवेश के नजरिए से सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो धीरे-धीरे हफ्ते या महीने के बेस्‍ड पर Gold-Silver ETFs में निवेश करना चाहिए. इससे यह होगा कि अगर सोने-चांदी के भाव में गिरावट भी आती है तो आपको ज्‍यादा नुकसान नहीं होगा. वहीं धीरे-धीरे निवेश करने से आप फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं.

(नोट- सोना-चांदी में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

