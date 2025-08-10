Gold Rate Weekly Update: सोना खरीदने की है तैयारी... तो जान लें 24 कैरेट गोल्ड का लेटेस्ट रेट, हफ्तेभर में तगड़ा चेंज

अगर आप सोना खरीदने का प्लान (Gold Buying Plan) बना रहे हैं, तो फिर पहले आपके लिए बीते एक हफ्ते में इसकी कीमतों में आए बदलाव (Gold Rate Change) पर नजर डाल लेना बेहद जरूरी है. जी हां, अगस्त महीने की शुरुआत से अब तक इनमें तगड़ा बदलाव आया है और हफ्तेभर में सोने की कीमतें नए शिखर पर पहुंची हैं. 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच गोल्ड प्राइस 1700 रुपये से ज्यादा बढ़ गया है और 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट एक लाख रुपये के पार बना हुआ है.

MCX पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है सोना

सबसे पहले बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने के भाव (MCX Gold Rate) के बारे में, तो यहां पर बीते हफ्ते सोने ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,02,250 रुपये प्रति 10 ग्राम का लाइफ टाइम हाई लेवल छू लिया. वहीं गिरावट और उछाल के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी इसका दाम 1,01,498 रुपये पर टिका हुआ है. बात करें, रेट चेंज के बारे में, तो एमसीएक्स पर 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले सोने की कीमत 1 अगस्त को 99,754 रुपये थी और इस हिसाब से ये 1744 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है.

घरेलू मार्केट में भी सोना हाई पर

वायदा कारोबार की तरह ही घरेलू मार्केट में भी सोने की कीमतों में जोरदार उछाल बीते सप्ताह देखने को मिला है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के अपडेटेड डेटा पर नजर डालें, तो महीने के पहले कारोबारी दिन 1 अगस्त को 999 शुद्धता वाले 24 Karat Gold का रेट दिनभर तेजी के साथ कारोबार के बाद 98,253 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन बीते शुक्रवार 8 अगस्त को ये 1,00,942 रुपये पर बंद हुआ. इस हिसाब से देखें, तो देश में सोने की कीमतों में हफ्तेभर में 2689 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है. अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से Gold Rates पर नजर डालें तो...

क्वालिटी दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट 1,00,942 रुपये/10 ग्राम

22 कैरेट 98,520 रुपये/10 ग्राम

20 कैरेट 89,840 रुपये/10 ग्राम

18 कैरेट 81,760 रुपये/10 ग्राम

14 कैरेट 65,110 रुपये/10 ग्राम

यहां बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले Gold Price देशभर में समान होते हैं, लेकिन 3 फीसदी जीएसटी और मेकिंग चार्ज मिलाकर इसकी कीमत में और भी इजाफा हो जाता है. अलग-अलग राज्यों और शहरों में Gold Making Charge अलग-अलग हो सकते हैं.

Gold की पहचान है बेहद आसान

आप ज्वेलरी की दुकानमें सोना खरीदते समय इसकी शुद्धता के बारे में आसानी से जांच कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला बेहद आसान है. दरअसल, गोल्ड ज्वेलरी बनवाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट सोने (22 Karat Gold) का यूज किया जाता है और जब आप Gold Jewellery खरीदते हैं, तो उस पर दर्ज हॉलमार्क के जरिए शुद्धता के बारे में जान सकते हैं. दरअसल, 24 कैरेट Gold के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 अंकित होता है.

