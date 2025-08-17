scorecardresearch
 

Gold Rate Fall: सस्ता हो गया सोना... हफ्तेभर में ₹1900 घटा दाम, जानें 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट

Gold Rate Fall: सोने की बढ़ती कीमतों पर पिछले हफ्ते ब्रेक लगा नजर आया और अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू मार्केट तक में ये सस्ता हुआ है. एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने के भाव में 1900 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है.

Advertisement
X
सोने की कीमतों में बीते हफ्ते आई जोरदार गिरावट (Photo: ITG)
सोने की कीमतों में बीते हफ्ते आई जोरदार गिरावट (Photo: ITG)

सोने की कीमतें (Gold Rate) 1 लाख रुपये के पार आ गई हैं. जी हां, अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये राहत भरी खबर है, बीते सप्ताह Gold Price में तेज गिरावट देखने को मिली है और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 1900 रुपये से ज्यादा घट गया है. न केवल वायदा कारोबार में, बल्कि घरेलू मार्केट में भी पीली धातु सस्ती हुई है. बता दें बीते कुछ दिनों में गोल्ड प्राइस में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली थी, जिस पर अब ब्रेक लगा नजर आ रहा है. 

MCX पर ये 10 ग्राम का रेट 
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का रेट (Gold Rate On MCX) की बात करें, तो हफ्तेभर में 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले सोने की कीमत में तेज गिरावट देखने को मिली है. हालांकि, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को ये मामूली बढ़त लेकर जरूर बंद हुआ था. यहां पर 999 शुद्धता वाला 10 ग्राम Gold बीते 8 अगस्त को 101798 रुपये का था, जो शुक्रवार को कम होकर 99,850 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इस हिसाब से देखें, तो एमसीएक्स पर गोल्ड रेट हफ्ते के चार कारोबारी दिनों में ही 1948 रुपये तक कम हो गया है. 

घरेलू मार्केट में इतना सस्ता
अब बात करें, घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों में आए बदलाव (Gold Rate Change) के बारे में, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक बीते 8 अगस्त Gold Rate सुबह जहां 1,01,406 रुपये प्रति 10 ग्राम था, तो वहीं शाम के समय ये घटकर 1,00,942 रुपये पर आ गया था. इसके बाद इसमें गिरावट तेज होती चली गई और पिछले शुक्रवार को इस 24 कैरेट सोने का भाव 100023 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 919 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई. हालांकि, घरेलू मार्केट में डिमांड बढ़ने के चलते इसकी कीमत 1 लाख रुपये के पार बनी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Price Today
सोना हुआ सस्ता, 1 लाख रु से नीचे आई कीमत, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट 
Gold Price Today
सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, फिर 1 लाख के पार हुआ गोल्ड, जानें आज का रेट 
Donald Trump
Indians के लिए 'गिफ्ट कार्ड' साबित होगा ट्रंप का फैसला? 
Gold_Price_after_No_Tariff
गोल्ड खरीदने का सोच रहे लोगों के लिए खुशखबरी 
No Tariff On Gold
गोल्ड पर No Tariff... फेस्टिव सीजन में भारतीयों के लिए 'गिफ्ट कार्ड' साबित होगा ट्रंप का फैसला? 
Advertisement

क्वालिटी                 सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट गोल्ड        1,00,023 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड        97,620 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड        89,020 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड        81,020 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड        64,510 रुपये/10 ग्राम

गौरतलब है कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले गोल्ड रेट देशभर में एक समान होते हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों और शहरों में 3 फीसदी जीएसटी (GST On Gold) के साथ ही मेकिंग चार्ज लगने के बाद इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं. Making Charge अलग-अलग हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement