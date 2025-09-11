scorecardresearch
 

Gold Rate Fall: रोज भाग रहा था सोना, आज अचानक हो गया इतना सस्ता, जानिए 24 कैरेट का रेट

Gold Rate Fall: सोने की कीमतों में लंबे समय के बाद गुरुवार को गिरावट देखने को मिली और ये अचानक सस्ता हो गया. हालांकि, दाम घटने के बावजूद भी 24 कैरेट का दाम 1 लाख रुपये के पार बना हुआ है.

गुरुवार को एमसीएक्स से लेकर घरेलू मार्केट तक सोना सस्ता (File Photo: ITG)
गुरुवार को एमसीएक्स से लेकर घरेलू मार्केट तक सोना सस्ता (File Photo: ITG)

सोने की कीमतों में गुरुवार को गिरावट (Gold Rate Fall) आई है और ये करीब 400 रुपये सस्ता हो गया है. इससे पहले लगातार गोल्ड प्राइस बढ़ते जा रहे थे और रोज नया रिकॉर्ड बना रहे थे. हालांकि, कीमतें घटने के बाद भी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपये के पार बना हुआ है. न केवल एमसीएक्स पर, बल्कि घरेलू मार्केट में इसकी कीमत में गिरावट दर्ज की गई है.

एमसीएक्स पर इतना गिरा भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को सोने के वायदा कारोबार में भी ये फिसलता दिखाई दिया. 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला 999 शुद्धता वाला गोल्ड गिरावट के साथ 1,08563 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो इसके बुधवार के भाव 1,08,986 के मुकाबले 423 रुपये कम था. लेकिन, इसके बाद इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली, फिर भी खबर लिखे जाने तक सोना 187 रुपये कमजोर होकर 1,08,799 रुपये पर था. 

घरेलू मार्केट में भी सोना सस्ता
बात घरेलू मार्केट की करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट हुए रेट्स के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का पिछला बंद भाव 1,09,635 रुपये था, लेकिन गुरुवार को इसकी ओपनिंग 1,09,223 रुपये पर हुई. इस हिसाब से ये 412 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. अन्य क्वालिटी के गोल्ड में भी गिरावट दर्ज की गई है. 

क्वालिटी        सोने का दाम

24 कैरेट गोल्ड    1,09,223 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड    1,06,600 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड    97,210 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड    88,470 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड    70,450 रुपये/10 ग्राम

यहां बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले गोल्ड रेट देशभर में एक समान होते हैं, लेकिन जब ग्राहक ज्वेलरी खरीदने के लिए जाता है, जो इसपर लगने वाले 3 फीसदी जीएसटी और मेकिंग चार्ज को मिलाकर कीमतों में और इजाफा हो जाता है. 

खरीदने से पहले जांचें सोने की शुद्धता 
सोने का दाम कमजोरी के बाद भी आसमान पर बना हुआ है, ऐसे में किसी भी तरह की गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के दौरान इसकी शुद्धता की जांच कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आपके द्वारा खरीदे जाने वाले आभूषण पर अंकित हॉलमार्क के जरिए इसका पता लगाया जा सकता है, 24 कैरेट के आभूषण पर 999, जबकि 23 कैरेट पर 958 और 22 कैरेट पर 916 दर्ज होता है. 

सोना फिसला, चांदी चमक भी घटी
एक ओर जहां सोने की कीमतों में गुरुवार को गिरावट आई, तो वहीं दूसरी ओर चांदी की चमक भी घटी है और इसका भाव भी कम हुआ है. बीते कारोबारी दिन सिल्वर प्राइस घरेलू मार्केट में 1,24,594 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन आज इसकी ओपनिंग गिरावट के साथ हुई और 1 किलो चांदी का भाव कम होकर 1,24,267 रुपये रह गया. 

---- समाप्त ----
