सोना अचानक हुआ सस्ता... लेकिन चांदी में तूफानी तेजी, जानें New Gold-Silver Rates

Gold Rate Fall: सोना शुक्रवार को एमसीएक्स से लेकर घरेलू बाजार तक में फिसला है, तो वहीं चांदी की कीमत में उछाल जारी है और MCS Silver Price 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गया.

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन फिसला सोने का भाव (Photo: ITG)
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन फिसला सोने का भाव (Photo: ITG)

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर जहां सोने का भाव फिसला (Gold Rate Fall), तो दूसरी ओर चांदी की कीमत में तूफानी तेजी (Silver Price Rise) देखने को मिली है. सोना एक झटके में कारोबार के दौरान जहां 700 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया, जबकि चांदी की कीमत में 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा का उछाल आया. आइए जानते हैं घरेलू मार्केट में चांदी समेत 22 और 24 कैरेट सोने की लेटेस्ट कीमतों के बारे में...

MCX पर इतना सस्ता सोना 
एमसीएक्स पर सोने की कीमत में शुक्रवार को आई गिरावट के बारे में बात करें, तो खबर लिखे जाने तक दोपहर 3.30 बजे पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 24 Karat Gold का वायदा भाव 721 रुपये की गिरावट के साथ 1,33,555 रुपये चल रहा था. हालांकि, कारोबार के दौरान ये  1,34,360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला था. बता दें कि MCX Gold High 1,35,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है और फिलहाल सोना इस हाई लेवल से 2035 रुपये सस्ता मिल रहा है. 

चांदी का धमाल है जारी 
सोने के अलावा चांदी की कीमत में अपडेट देखे, तो एमसीएक्स पर शुक्रवार को भी इसका गदर देखने को मिला और इसके भाव में जोरदार तेजी आई. पहले से ही 2 लाख रुपये प्रति किलो पर चल रही चांदी और महंगी हो गई है. खबर लिखे जाने तक 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 2017 रुपये की तगड़ी उछाल के साथ 2,05,582 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. कारोबार के दौरान इसमें और भी ज्यादा तेजी आई थी और Silver Price 2,06,280 रुपये प्रति किलो के लेवल तक गया था. 

घरेलू मार्केट में Gold-Silver
जहां MCX Gold-Silver Rates में उतार-चढ़ाव नजर आया, तो वहीं घरेलू मार्केट में शुरुआती कारोबार के दौरान दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में गिरावट देखने को मिली. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, अपने पिछले कारोबारी बंद भाव 1,32,474 रुपये की तुलना में 24 कैरेट सोना गिरावट के साथ 1,32,394 पर खुला था. तो वहीं 1 किलो चांदी का दाम गुरुवार के 2,01,120 रुपये की तुलना में 2,00,336 रुपये पर ओपन हुआ था. घरेलू बाजार में अलग-अलग क्वालिटी का गोल्ड रेट देखें, तो...

क्वालिटी गोल्ड रेट 
24 कैरेट गोल्ड 1,32,394 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड 1,29,220 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 1,17,830 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 1,07,240 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड 85,390 रुपये/10 ग्राम

ध्यान रहे कि आईबीजेए की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले Gold-Silver Rate देशभर में समान होते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, तो फिर इसमें लागू GST के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जिसके बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है. 

