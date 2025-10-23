scorecardresearch
 

Gold Price Fall: सोना सस्ता... चांदी महंगी, गुरुवार की शाम 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का ये नया रेट

Gold Fall Silver Shine: गुरुवार को दिनभर कीमती धातुओं के भाव में उतार-चढ़ाव रहा. घरेलू मार्केट में सोना गिरावट के साथ खुला और रेड जोन में बंद हुआ. वहीं चांदी कीमत में आज भी इजाफा हुआ है.

Advertisement
X
आज फिर गिर गया सोने का भाव (Photo: AI-Generated)
आज फिर गिर गया सोने का भाव (Photo: AI-Generated)

सोना-चांदी की कीमतों में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जहां एक ओर गोल्ड रेट में गिरावट (Gold Rate Fall) आई, तो वहीं दूसरी ओर तेज गिरावट के बाद अचानक चांदी के दाम में शाम के समय सुधार देखने को मिला और इसमें तेजी आई. सोना जहां दिनभर के कारोबार के बाद 473 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, तो वहीं चांदी की कीमत में पिछले बंद 1051 रुपये प्रति किलो का उछाल आया. 

Gold का भाव आज इतना टूटा
सबसे पहले बात करें सोने की कीमत के बारे में तो घरेलू मार्केट में इसकी कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक, गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड 1,23,827 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और शाम को 473 रुपये फिसलकर 1,23,354 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं बीते कारोबारी दिन के बंद से तुलना करें, तो ये 1,23,907 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था यानी ये 553 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटा है.  

चांदी की चमक बरकरार
जहां एक ओर सोने की कीमत गिरी है, तो वहीं दूसरी ओर चांदी में चमक मामूली रूप से बढ़ी है. गुरुवार को Silver Rate 1,51,200 रुपये पर ओपन हुआ और शाम को घरेलू मार्केट में ये 1,51,450 रुपये पर पहुंचा. इस हिसाब से चांदी सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन 250 रुपये महंगी हुई है. हालांकि, बीते कारोबारी दिन के बंद से तुलना करें, तो ये टूटी है. दरअसल, बुधवार शाम को सिल्वर प्राइस 1,52,501 रुपये प्रति किलो था और कैलकुलेशन करें, तो ये कल के मुकाबले आज 1051 रुपये फिसली है. 

सम्बंधित ख़बरें

Anand Mahindra Viral Post
'चीन से युद्ध... मेरी मां ने गहने दान कर दिए थे', आनंद महिंद्रा बोले- अब संभव है? 
Gold
Gold को लेकर बड़ी वार्निंग! 
'$48 से 26 डॉलर तक...', चांदी पर वार्निंग, एक्सपर्ट को याद आया 2011 का क्रैश! 
Religare noted that while short-term volatility is likely, gold’s long-term trajectory remains positive.
'डर का मतलब सोना खरीदना...' Gold को लेकर फिर आई बड़ी वार्निंग! 
Gold and silver prices
अचानक क्‍यों गिरा सोने-चांदी का भाव? जानें 
Advertisement

शिखर पर पहुंचा सोना अचानक फिसला
सोने और चांदी की कीमतों में इस साल तेज बढ़ोतरी देखने को मिली. दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों द्वारा गोल्ड-सिल्वर की खरीद बढ़ाने से साथ ही अन्य कारकों के चलते ये आसमान पर पहुंची थी. लेकिन बीते तीन कारोबारी दिनों में ये भरभराकर टूटी हैं. इसके पीछे की वजह की बात करें, तो इस साल में रिकॉर्ड लाभ के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की है और इसके कारण सोना-चांदी का भाव गिर रहा है.

इसके अलावा, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग में कमी आई है. घरेलू स्तर पर त्योहारी डिमांड भी घटी है और इसका असर कीमतों पर पड़ा है.

Gold की ऐसे करें पहचान 
बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले गोल्ड सिल्वर रेट्स देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी की दुकान में आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं, तो इसपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज देना होता है. अगर आपको इसकी शुद्धता की पहचान करनी है, तो उस पर दर्ज हॉलमार्क के जरिए जांच सकते हैं. 24 कैरेट Gold के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 अंकित होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement