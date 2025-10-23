Gold Price Fall: सोना सस्ता... चांदी महंगी, गुरुवार की शाम 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का ये नया रेट

सोना-चांदी की कीमतों में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जहां एक ओर गोल्ड रेट में गिरावट (Gold Rate Fall) आई, तो वहीं दूसरी ओर तेज गिरावट के बाद अचानक चांदी के दाम में शाम के समय सुधार देखने को मिला और इसमें तेजी आई. सोना जहां दिनभर के कारोबार के बाद 473 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, तो वहीं चांदी की कीमत में पिछले बंद 1051 रुपये प्रति किलो का उछाल आया.

Gold का भाव आज इतना टूटा

सबसे पहले बात करें सोने की कीमत के बारे में तो घरेलू मार्केट में इसकी कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक, गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड 1,23,827 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और शाम को 473 रुपये फिसलकर 1,23,354 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं बीते कारोबारी दिन के बंद से तुलना करें, तो ये 1,23,907 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था यानी ये 553 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटा है.

चांदी की चमक बरकरार

जहां एक ओर सोने की कीमत गिरी है, तो वहीं दूसरी ओर चांदी में चमक मामूली रूप से बढ़ी है. गुरुवार को Silver Rate 1,51,200 रुपये पर ओपन हुआ और शाम को घरेलू मार्केट में ये 1,51,450 रुपये पर पहुंचा. इस हिसाब से चांदी सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन 250 रुपये महंगी हुई है. हालांकि, बीते कारोबारी दिन के बंद से तुलना करें, तो ये टूटी है. दरअसल, बुधवार शाम को सिल्वर प्राइस 1,52,501 रुपये प्रति किलो था और कैलकुलेशन करें, तो ये कल के मुकाबले आज 1051 रुपये फिसली है.

शिखर पर पहुंचा सोना अचानक फिसला

सोने और चांदी की कीमतों में इस साल तेज बढ़ोतरी देखने को मिली. दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों द्वारा गोल्ड-सिल्वर की खरीद बढ़ाने से साथ ही अन्य कारकों के चलते ये आसमान पर पहुंची थी. लेकिन बीते तीन कारोबारी दिनों में ये भरभराकर टूटी हैं. इसके पीछे की वजह की बात करें, तो इस साल में रिकॉर्ड लाभ के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की है और इसके कारण सोना-चांदी का भाव गिर रहा है.

इसके अलावा, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग में कमी आई है. घरेलू स्तर पर त्योहारी डिमांड भी घटी है और इसका असर कीमतों पर पड़ा है.

Gold की ऐसे करें पहचान

बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर अपडेट किए जाने वाले गोल्ड सिल्वर रेट्स देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी की दुकान में आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं, तो इसपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज देना होता है. अगर आपको इसकी शुद्धता की पहचान करनी है, तो उस पर दर्ज हॉलमार्क के जरिए जांच सकते हैं. 24 कैरेट Gold के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 अंकित होता है.

