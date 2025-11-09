scorecardresearch
 

अब कितना है 24, 22 और 20 कैरेट सोने का भाव? हफ्तेभर में हो गया इतना सस्ता... Gold New Rates

Gold Rate Weekly Update: बीते एक सप्ताह में सोना फिसला है और इसकी कीमत कम हुई है. हालांकि, इसमें गिरावट पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम रही है, लेकिन अभी भी ये अपने हाई लेवल से 11,256 रुपये सस्ता मिल रहा है.

सोना पिछले एक हफ्ते में भी हुआ सस्ता (Photo: AI Generated)
सोना पिछले एक हफ्ते में भी हुआ सस्ता (Photo: AI Generated)

सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट (Gold-Silver Rate Fall) जारी है. हालांकि, ये बीते हफ्ते ये पिछले दिनों की तुलना में कम रही, लेकिन फिर भी ये कीमती धातुएं हफ्तेभर में सस्ती ही हुई हैं. न सिर्फ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर इनके दाम टूटे हैं, बल्कि घरेलू मार्केट में भी भाव गिरे हैं. Gold Rate की बात करें, तो महज चार कारोबारी दिनों में 24 कैरेट सोना 677 रुपये प्रति 10 ग्राम फिसला है.  

डिमांड घटी तो गिर गया Gold Rate
बीते कुछ समय में वैश्विक ट्रेड टेंशन में आई कमी और डिमांड घटने के चलते सोना-चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है. इनके दाम इंटरनेशनल मार्केट से लेकर घरेलू बाजारों तक में गिरे हैं. अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो बता दें Gold अपने हाई से काफी सस्ता हो गया है, लेकिन फिर भी इसका दाम 1.20 लाख रुपये के पार बना हुआ है. सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में बंपर गिरावट (Silver Price Crash) देखने को मिली है.  

एमसीएक्स पर सोना इतना सस्ता
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर Gold के वायदा भाव में हफ्तेभर में आए बदलाव की बात करें, तो 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले सोने की कीमत 31 अक्टूबर को MCX पर 1,21,232 रुपये थी, जो बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ 1,21,038 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई. इस हिसाब से हफ्तेभर में ये मामूली ही सही, फिर भी 194 रुपये सस्ता हुआ है. वहीं अपने हाई लेवल 1,32,294 की तुलना में ये 11,256 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता मिल रहा है. 

घरेलू मार्केट में 20, 22, 24 कैरेट का दाम
बात घरेलू मार्केट में हफ्तेभर में सोने की कीमतों में आए बदलाव (Gold Rate Weekly Update) की करें, तो यहां भी दाम टूटा है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेटेड रेट्स देखें, तो बीते 31 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना शाम के समय 1,20,770 रुपये पर बंद हुआ था, जो पिछले शुक्रवार की शाम 1,20,100 रुपये पर क्लोज हुआ. ऐसे में हफ्तेभर में घरेलू मार्केट में सोने की कीमत में 670 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड रेट में बदलाव पर एक नजर डालें, तो...

सोने की क्वालिटी लेटेस्ट रेट (7 नवंबर, शुक्रवार)
24 कैरेट गोल्ड 1,20,100 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड 1,17,220 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 1,06,890 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड 97,280 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड 77,460 रुपये/10 ग्राम

घरेलू मार्केट में सोने की कीमतों का ये अपडेट इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट पर हर कारोबारी दिन किया जाता है, लेकिन इनमें ज्वेलरी खरीद पर लगने वाला 3 फीसदी जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होता है. जब आप दुकान पर आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं, तो फिर उसे जोड़कर इसका भाव बढ़ जाता है. 

अपने हाई लेवल से क्रैश हुई चांदी 
चांदी के भाव पर भी नजर डाल लेना जरूरी है, जिसने कीमतों में इजाफे के मामले में जहां गोल्ड को इस साल पीछे छोड़ा था, तो गिरावट के मामले में भी ये आगे है. एमसीएक्स पर Silver Rate अपने हाई लेवल 1,70,415 रुपये की तुलना में अब 22,626 रुपये सस्ती होकर 1,47,789 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिल रही है. तो वहीं घरेलू मार्केट में इसका दाम हफ्तेभर में 850 रुपये कम हुआ है, जबकि बीते 14 अक्टूबर के 1,78,100 रुपये की तुलना में ये 29,825 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है. बता दें कि 1 किलो चांदी का लेटेस्ट रेट फिलहाल 1,48,275 रुपये है. 

---- समाप्त ----
