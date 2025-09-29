9 महीने में पैसा डबल! आज भी तूफानी तेजी... ये मशहूर सिगरेट बनाती है कंपनी

सोमवार को भी शेयर बाजार पर दबाव हावी रहा. सेंसेक्स 61 अंक और निफ्टी करीब 20 अंक गिरकर बंद हुआ. लेकिन इस गिरावट के बीच जबकि सेंसेक्स Godfrey Phillips India (गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया) के शेयर में जोरदार तेजी देखी गई. कारोबार के अंत सिगरेट बनानी वाली इस कंपनी के शेयर करीब 6 फीसदी चढ़कर बंद हुआ.

दरअसल, कारोबार के अंत सोमवार को Godfrey Phillips India के शेयरों 7 फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई. इस शेयर 52 वीक हाई लगभग ₹3,945 है, जबकि 52 वीक लो करीब ₹1,370.30 है. हाल की तेजी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। पिछले 6 महीनों में शेयरों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है. इस साल अब तक यह शेयर करीब 110% की तेजी दिखा चुका है.

बता दें, पिछले 5 वर्षों के दौरान Godfrey Phillips के शेयरों ने करीब 1000% से भी अधिक उछाल दर्ज किया है. यानी 5 साल में निवेशकों का पैसा करीब 11 गुना हुआ है. उदाहरण के लिए 1 अक्टूबर 2020 को कंपनी का शेयर लगभग ₹306.97 का था. वहीं 29 सितंबर 2025 को यह 3,530 रुपये के करीब पहुंच गया.

बोनस और शेयर स्प्लिट

कंपनी ने हाल ही में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे, इससे पहले Godfrey Phillips ने नवंबर 2014 में अपने 10 रुपये के शेयर को 5 हिस्सों में बांटा था.

बता दें, Godfrey Phillips India (GPI) भारत की एक बड़ी तंबाकू और FMCG (Fast Moving Consumer Goods) कंपनी है. यह कंपनी Modi Enterprises (K. K. Modi Group) का हिस्सा है. इस कंपनी की शुरुआत 1936 में हुई थी और यह भारत की सबसे पुरानी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों में से एक है.

यह कंपनी भारत में कई तरह की सिगरेट बनाती और बेचती है.

इसके कुछ लोकप्रिय ब्रांड हैं:

Four Square

Red & White

Cavanders

Stellar

Godfrey Phillips ने सिगरेट के अलावा चाय और पान-मसाला जैसे FMCG सेगमेंट में भी काम किया है. इसका पान मसाला ब्रांड Pan Vilas है. हालांकि Godfrey Phillips का मुख्य राजस्व सिगरेट और तंबाकू कारोबार से आता है. कंपनी का मार्केट कैप 54 हजार करोड़ रुपये है.

पहली तिमाही में मुनाफा 56% बढ़ा

Godfrey Phillips ने Q1 (अप्रैल से जून 2025) में 56% साल-दर-साल की बढ़ोतरी के साथ संयुक्त शुद्ध मुनाफा ₹356.28 करोड़ दर्ज किया. कंपनी ने इस दौरान राजस्व भी बढ़ाया.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

