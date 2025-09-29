Rs 17000 से नीचे लुढ़का Dixon Tech का शेयर, खरीदें या बेचें? एक्सपर्ट से जानिए

इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली बड़ी कंपनी Dixon Technologies के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तेज गिरावट देखने को मिल रही है. दो दिन में ही शेयर करीब 9% टूट गए और एक शेयर की कीमत फिसलकर Rs 17,000 से नीचे चली गई.

दरअसल, पिछले हफ्ते Dixon का शेयर Rs 18,157 पर बंद हुआ था. लेकिन उसके बाद लगातार दबाव बढ़ा और अब यह गिरकर करीब Rs 16,660 तक आ गया है. कंपनी का कुल मार्केट वैल्यू (Market Cap) घटकर लगभग ₹1.01 लाख करोड़ रह गया. सोमवार को शेयर दोपहर 2 बजे 4.63 फीसदी गिरकर 16,700 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

क्यों गिर रहा है Dixon के शेयर?

हालांकि अभी भी ये शेयर अपने 52 वीक के सबसे निचले स्तर Rs 12,326 से करीब 38% ऊपर है. टेक्निकल पैरामीटर पर शेयर 100-दिन और 200-दिन के लंबे मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी लंबी अवधि में शेयर का चार्ट ठीक-ठाक है. लेकिन यह 5 से 50 दिन की छोटी अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे चला गया है, जो कमजोरी दिखाता है.

डिक्शन का RSI (Relative Strength Index) 46 के आसपास है. यह बताता है कि शेयर न तो बहुत महंगा (Overbought) है और न ही बहुत सस्ता (Oversold).

StoxBox के Sr Technical Analyst Ameya Ranadive के अनुसार, Dixon ने करीब Rs 17,780 का राइजिंग चैनल तोड़ा है. अगर इससे ऊपर बंद नहीं होता है तो निकट अवधि में रुझान मंदी का बना रहेगा. वहीं नीचे की ओर Rs 15,800 का सपोर्ट टूटने पर शेयर Rs 14,500 तक भी लुढ़क सकता है.

वहीं Mehta Equities Riyank Arora का कहना है कि लंबी अवधि के लिए शेयर अच्छा है, लेकिन अभी दबाव में है. उन्होंने कहा कि Rs 16,300 एक मजबूत सपोर्ट है. अगर यह लेवल टूटा तो गिरावट Rs 15,800 तक बढ़ सकती है. अगर यही से शेयर सपोर्ट लेता है तो फिर से Rs 17,400-17,600 तक जा सकता है.

निवेशकों को क्या सलाह?

अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो फिर तो 'Sell on Rise' की रणनीति अपनाएं. यानी जब भी शेयर थोड़े ऊपर जाएं तो मुनाफा बुक करके बेच दें. जबकि अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो जल्दीबाजी में खरीदने से बचें. अगर शेयर फिर से Rs 17,780 के ऊपर निकलता है, तो दोबारा मजबूत बढ़त की संभावना हो सकती है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

