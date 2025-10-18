Gold Offer: सिर्फ ₹2000 की खरीदारी पर इतना सोना फ्री, यहां मिल रहा है तगड़ा ऑफर

दिवाली-धनतेरस पर सोना और चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है. जैसे-जैसे यह त्‍योहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, जिस कारण सोना-चांदी के दाम में रिकॉर्ड उछाल आई है. MCX पर सोना शुक्रवार को 1.31 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि चांदी 1.70 लाख रुपये प्रति किलो के करीब है. इस बीच मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने गोल्ड (Gold) खरीदारी पर ऑफर लेकर आई है.

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो गोल्ड 24K डेज का ऐलान किया है, यह लिमिटेड टाइम के लिए एक स्‍कीम है. जियोफाइनेंस या मायजियो ऐप के माध्यम से डिजिटल सोने की खरीदारी पर गारंटीकृत रिवॉर्ड और इनाम मिल रहे हैं. यह ऑफर 18 से 23 अक्टूबर, 2025 तक मान्य है. इस ऑफर के तहत ग्राहक दुकानों पर पारंपरिक शुभ मुहूर्त का इंतजार किए बिना, कभी भी, कहीं भी, ऑनलाइन 24K शुद्ध सोना खरीद सकते हैं.

फ्री में मिलेगा इतना सोना

ऑफर के दौरान 2,000 रुपये या उससे ज्‍यादा की कीमत का डिजिटल सोना खरीदने वाले ग्राहकों को 2% अतिरिक्त सोना मुफ्त मिलेगा, जो 72 घंटों के भीतर उनके गोल्ड वॉलेट में जमा कर दिया जाएगा. इसके अलावा, 20,000 रुपये या उससे ज्‍यादा की कीमत का सोना खरीदने वाले लोग खुद ही जियो गोल्ड मेगा प्राइज ड्रॉ के लिए योग्य हो जाएंगे, जिसमें कुल 10 लाख रुपये के इनाम शामिल हैं.

10 लाख की प्राइस में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, सोने के सिक्के, मिक्सर ग्राइंडर और शॉपिंग वाउचर शामिल हैं. विजेताओं का चयन एक पारदर्शी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा और 27 अक्टूबर, 2025 को ईमेल और SMS सूचनाओं के माध्यम से इसका ऐलान किया जाएगा.

PhonePe भी दे रहा ऑफर

डिजिटल भुगतान की दिग्गज कंपनी फोनपे ने ऐप के जरिए 2,000 रुपये या उससे ज्‍यादा की कीमत के 24 कैरेट डिजिटल सोना खरीदने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए 2% कैशबैक (2,000 रुपये तक) का विशेष ऑफर पेश किया है. यह एक दिवसीय ऑफर 18 अक्टूबर, 2025 को सुबह 12:00 बजे से रात 11:59 बजे के बीच मान्य होगा और इसका लाभ हर यूजर्स एक बार ले सकता है.

कैशबैक का दावा करने के लिए यूजर्स को बस PhonePe ऐप खोलना होगा, डिजिटल गोल्ड चुनना होगा. ₹2,000 या उससे अधिक की राशि चुननी होगी और लेनदेन पूरा करना होगा. ऐप के नियमों और शर्तों के तहत कैशबैक अपने आप क्रेडिट हो जाएगा.

